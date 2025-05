FP-1 zaprojektowano do niszczenia celów o wysokim znaczeniu strategicznym, jak węzły dowodzenia, zaplecze logistyczne czy stanowiska C4ISR, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem ukraińskiej artylerii czy krótkodystansowych UAV. Dron może pokonać dystans do 1600 km z maksymalnym ładunkiem bojowym o masie 120 kg. Co jednak istotne, dron jest modułowy, więc jego zasięg i ładowność mogą być dostosowywane do konkretnej misji, co oznacza dużą elastyczność operacyjną i skuteczniejsze planowanie uderzeń.