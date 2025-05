Jeśli ktoś marzył kiedyś o śmiganiu po niebie na futurystycznym motocyklu rodem z „Gwiezdnych Wojen”, to Tomasz Patan właśnie przybliżył te marzenia do rzeczywistości. Jego najnowszy wynalazek, Volonaut Airbike, wzbił się w powietrze po raz pierwszy na początku maja 2025 roku. To lekki, jednoosobowy pojazd latający, który przypomina nie tyle samolot czy samochód, co właśnie… legendarny ścigacz, który pamiętamy z filmu "Powrót Jedi".