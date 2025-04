Na świecie buduje się coraz więcej robotów humanoidalnych, które mają w jak największym stopniu przypominać człowieka. Nie tylko budową, ale także ze względu na odwzorowanie ruchów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych androidów jest Optimus firmy Elona Muska. Ta maszyna na pewno jednak blednie przy tym, co oferuje "syntetyczny człowiek" Protoclone Wrocławian z Clone Robotics.

Clone Robotics to startup z korzeniami we Wrocławiu

Firma Clone Robotics zaczynała jako startup, który został założony kilka lat temu przez trzech absolwentów Politechniki Wrocławskiej - mechanika i konstruktora Łukasza Koźlika, elektronika Amadeusza Świerka oraz Juliusza Tarnowskiego, który jest programistą. Wspomniana trójka powołała do życia firmę 1 listopada 2021 r.

Głównym pomysłodawcą projektu jest Łukasz Koźlik, który poświęcił zagadnieniom związanym z odwzorowaniem ruchu ludzkich mięśni ponad 10 lat. Dzięki ogromnemu poświęceniu udało się doprowadzić androida Clone Robotics do momentu, w którym znajduje się w obecnej chwili. Nie było to jednak proste zadanie.

Do Clone Robotics z czasem dołączył przedsiębiorca Dhanush Radhakrishnan. Był to ważny etap dla dalszej przyszłości startupu, gdyż jego nowy członek zajął się pozyskiwaniem cennych funduszy oraz kontraktów w Stanach Zjednoczonych.

Dziś wrocławska firma ma również swój oddział w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, czyli kolebce nowych technologii. Zdobycie kontaktów w Stanach Zjednoczonych pozwoliło założycielom skupić się na dalszym rozwoju projektów i poświęceniu czasu na ich dopracowywanie. Początkowo firma zaczęła tworzyć mechaniczną dłoń, która byłaby zbliżona do ludzkiej w jak największym stopniu. Dlaczego właśnie taki element?

Pamiętajmy, że ręka jest jednym z najważniejszych elementów ciała człowieka, ale w przypadku robotów jest podobnie. To właśnie dzięki mechanicznym dłoniom maszyny są w stanie wykonywać wiele czynności. Nierzadko zastępując w tym ludzi. Tak powstał syntetyczny Clone Hand, co możecie obejrzeć na poniższym filmie.

Clone Hand jest najbardziej biomimetyczną ręką, jaką kiedykolwiek stworzono, zaprojektowaną z myślą o wykonywaniu wszelkich czynności manipulacyjnych, jakie może wykonywać człowiek

Później pomyślano: a może być tak stworzyć całego androida?! Clone Robotics poszło za ciosem i postanowiło, że zbuduje "syntetycznego człowieka".

Humanoidalny robot Clone Alpha

Celem Clone Robotics jest stworzenie robota humanoidalnego, który będzie w jak największym stopniu przypominać człowieka. Mało tego, bo takie maszyny będą sprzedawane zainteresowanym klientom. Tak powstał Clone Alpha, który w zeszłym roku wzbudził w mediach niemałe zainteresowanie. Co z pewnością nie powinno dziwić, bo projekt androida jest bardzo ciekawy.

Clone Alpha to robot domowy, którego celem było wykonywanie różnych zadań w domu. Maszyna ma powstać początkowo w liczbie 276 sztuk, a przyjmowanie zamówień ogłoszono w grudniu 2024 r. Clone Robotics chwaliło się różnymi zadaniami, w tym podawaniem dłoni domownikom, składaniem ubrań czy utrzymywaniem porządku w mieszkaniu. Ma to być również elektroniczny towarzysz całego gospodarstwa domowego, który być może przez niektórych będzie traktowany z czasem jak członek rodziny?!

Założyciele Clone Robotics poświęcili budowie własnego androida mnóstwo czasu. Clone Robotics materiały prasowe

Przy okazji zapowiedziano specjalną platformę Telekinesis. Ma ona pozwolić właścicielom Clone Alpha na uczenie go nowych umiejętności. Zamówienia przedsprzedażowe jeszcze się nie rozpoczęły. Z informacji udostępnionych na stronie projektu wynika, że stanie się to później w tym roku. Wtedy ruszy system rezerwacji i wymarzonego robota będzie można zamówić sobie do domu, choć oczywiście nie będzie to "zabawka" dla każdego, bo cena z pewnością nie będzie należała do najniższych.

Protoclone to "syntetyczny człowiek"

Protoclone to ogromne osiągnięcie Clone Robotics, którego realizacja zajęła lata. Można go w zasadzie podsumować dwoma słowami i są to "syntetyczny człowiek". I wcale nie ma w tym przesady. Maszyna ma syntetyczne mięśnie i kości, które są w stanie naśladować funkcjonowanie ludzkiego ciała. Jak to możliwe?

Protoclone z pewnością jest projektem przełomowym w całej dziedzinie robotyki. Tego typu maszyny zazwyczaj mają "kończyny" oparte na metalowych elementach oraz różnego typu silniczkach, które wprawiają je w ruch. Specjaliści z Clone Robotics poszli znacznie dalej. W trakcie projektowania własnego androida skupili się na rozwiązaniach, które są inspirowane ludzkim ciałem.

Robot humanoidalny ma ponad tysiąc syntetycznych mięśni oraz 500 sensorów. Takie połączenie zapewnia androidowi Clone Robotics mnóstwo możliwości z zakresu ruchu. Inżynierowie chcieli w ten sposób jak najbardziej odwzorować funkcjonalność struktur prawdziwych tkanek mięśniowych. Protoclone dzięki takim rozwiązaniom może pochwalić się imponującą liczbą stopni swobody. Zobaczcie zresztą sami, jakie ruchy jest w stanie wykonywać to urządzenie.

Ponadto twórcy robota humanoidalnego postarali się odwzorować ludzki szkielet. Maszyna może pochwalić się 206 sztucznymi kośćmi, które połączono specjalnymi stawami, choć nie są one oczywiście wykonane z prawdziwej ludzkiej tkanki. Projekt Clone Robotics z pewnością imponuje i nasuwa się od razu myśl: czy to wstęp do świata, który znamy z serialu Westworld? Na tego typu stwierdzenia jest pewnie jeszcze za wcześnie, ale z pewnością taki android stanowi krok do realizacji celu, który pokazano w uniwersum produkcji HBO.

