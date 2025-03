Najsilniejsze na świecie ramię robotyczne. Może podnieść duże auto

W filmie opublikowanym przez Rise Robotics robotyczne ramię Superjammer podniosło podobno 2930 kg na wysokość ok. 4,6 m, a następnie łatwo przechylało ładunek do przodu i do tyłu, demonstrując swoją ogromną siłę. To przeszło 600 kg więcej niż obecny rekord Fanuc M-2000iA, co stawia Rise Robotics w roli faworyta przed oficjalną próbą pobicia rekordu.