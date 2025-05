Ile kosztuje hulajnoga elektryczna w 2025 roku?

Przed zakupem hulajnogi elektrycznej warto zadać sobie kilka pytań. Dla kogo będzie przeznaczona - dla dziecka czy dorosłego? Do czego będzie służyła i jakie dystanse ma pokonywać? Na ile ważna w eksploatacji będzie możliwość jej złożenia? Odpowiedzi na wszystkie te pytania będą miały wpływ na cenę. Ile średnio kosztuje hulajnoga elektryczna w 2025 roku, w zależności od przeznaczenia?

hulajnogi dla dzieci: Modele podstawowe kosztują od 600 do 1000 zł;

hulajnogi dla dorosłych: Standardowe hulajnogi miejskie dostępne są w przedziale 1000-2000 zł;

zaawansowane modele: Hulajnogi z większym zasięgiem i mocą silnika mogą kosztować od 5000 do 10 000 zł.

Ceny te są porównywalne z cenami rowerów lub motorowerów, przy czym w porównaniu do tych drugich hulajnogi są tańsze w eksploatacji. Co ważne - można się nimi poruszać w garniturze czy stroju do pracy bez obaw o wygniecenie lub wkręcenie nogawek w łańcuch.

Na co zwrócić uwagę kupując hulajnogę?

Kupując hulajnogę, warto brać pod uwagę jej zasięg (odległość pokonywaną na jednym ładowaniu) i moc silnika (większa ułatwi pokonywanie wzniesień i zwiększy dynamikę jazdy). Istotny jest także udźwig i wielkość kół. Udźwig powinien być dostosowany do wagi użytkownika, a wielkość kół wpływa na komfort jazdy. Jeśli hulajnoga będzie miała możliwość składania, będzie łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu.

Są również elementy, których nie ma sensu brać pod uwagę, kupując hulajnogę elektryczną. Tego typu pojazdy są czasem wyposażone w siodełko, co zwiększa ich cenę. Tymczasem polskie prawo zabrania korzystania z hulajnogi z siodełkiem, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów. Nie ma co się również za bardzo kierować obietnicami producentów o zawrotnych prędkościach, które może rozwinąć ten dwukołowy pojazd. W Polsce dopuszczalna prędkość hulajnogi w przestrzeni zabudowanej to 20 km/h.

Jaką hulajnogę elektryczną wybrać dla dorosłych? Ranking

Wybierając pojazd dla osoby dorosłej, oprócz budżetu, warto wziąć pod uwagę sposób jej wykorzystania. Poniżej przedstawiamy ranking hulajnóg elektrycznych dla dorosłych uwzględniający ich możliwości oraz stosunek ceny do jakości:

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 - ok. 1999 zł. Popularny i sprawdzony model z zasięgiem do 30 km i maksymalną prędkością 25 km/h. Idealny do codziennego użytku miejskiego. Popularny i sprawdzony model z zasięgiem do 30 km i maksymalną prędkością 25 km/h. Idealny do codziennego użytku miejskiego.

Segway Ninebot MAX G30 - ok. 3799 zł. Świetna propozycja dla osób szukających dłuższego zasięgu - do 65 km - i komfortu jazdy.

Kukirin G2 Pro - ok. 4899 zł. Hulajnoga terenowa z silnikiem 800W, idealna do dłuższych tras i jazdy po nierównościach.

Motus Scooty 10 Lite 2024 - ok. 2699 zł. Polska marka z mocną baterią (zasięg do 40 km), wyświetlaczem LCD i 10-calowymi kołami pneumatycznymi.

Techlife X5 - ok. 5399 zł. Potężna hulajnoga o zasięgu do 60 km i prędkości maksymalnej nawet 40 km/h. Wyposażona w system amortyzacji i tempomat.

Fiat F85 - ok. 3399 zł. Stylowa i solidna hulajnoga z zasięgiem do 50 km i bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Wyposażona w duży, kolorowy wyświetlacz i system odzyskiwania energii.

Jednym z popularniejszych w Polsce modeli jest Xiaomi Mi Electric Scooter 3, idealny do codziennego poruszania się po mieście, a stosunkowo tani.

Hulajnoga elektryczna. Wszystko, co musisz wiedzieć przed zakupem 123RF/PICSEL

Ranking hulajnóg elektrycznych dla dzieci

Kupując pojazd dla dziecka, warto kierować się nie tyle mocą silnika i nośnością, ile bezpieczeństwem. Czasem lepiej wydać większą sumę i zapewnić małoletniemu więcej ochrony. Oto nasz ranking hulajnóg elektrycznych dla dzieci:

Razor E100 - ok. 899 zł. Lekki i bezpieczny model z maksymalną prędkością 16 km/h. Idealny dla dzieci od 8 lat.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential - ok. 1499 zł. Lżejsza wersja hulajnogi Xiaomi, sprawdzi się również wśród młodszych użytkowników.

Spokey Hasbro Avengers E-Kid - ok. 649 zł. Dla najmłodszych fanów superbohaterów - kolorowa hulajnoga o bezpiecznej prędkości i niskiej wadze.

Razor Power Core E90 - ok. 799 zł. Model o zasięgu do 21 km, idealny do nauki jazdy na hulajnodze elektrycznej. Bezpieczna konstrukcja i wytrzymała rama.

Manta MES1201S - ok. 749 zł. Niedroga hulajnoga z lekką ramą, zasięgiem do 12 km i maksymalną prędkością 12 km/h - idealna dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Frugal Dynamic Kid - ok. 999 zł. Polska hulajnoga elektryczna stworzona z myślą o bezpieczeństwie dzieci. Wyposażona w oświetlenie LED i system hamowania E-ABS.

Obecnie w Polsce nie ma ogólnokrajowego programu dofinansowania zakupu hulajnóg elektrycznych. Warto jednak śledzić lokalne inicjatywy i programy miejskie, które mogą oferować wsparcie finansowe dla mieszkańców zainteresowanych ekologicznym transportem. Na razie na dopłaty mogą liczyć osoby kupujące elektryczny samochód, rower lub motorower.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w Polsce (2025)

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych w Polsce ma wiele ograniczeń, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Małoletni w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby dorosłe nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień.

Przepisy mówią jasno, że w przypadku hulajnóg elektrycznych preferowane są drogi dla rowerów lub pasy ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można korzystać z jezdni, ale tylko takiej, na której dozwolona prędkość nie przekracza 30 km/h. Przy czym hulajnoga nie może rozwinąć prędkości większej niż 20 km/h. Chodnikiem natomiast można poruszać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, zachowując prędkość zbliżoną do pieszych i ustępując im pierwszeństwa.

Nie ma wprawdzie obowiązku noszenia kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną, jednak lepiej go mieć, ze względu na własne bezpieczeństwo. Natomiast zabronione jest przejeżdżanie na hulajnodze przez przejście dla pieszych. Minęły też czasy, gdy hulajnogi elektryczne można było parkować gdziekolwiek. Obecnie powinny one być pozostawiane w wyznaczonym przez zarządcę miejscu. Jeśli takiego nie ma, hulajnogę należy zaparkować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej chodnika, równolegle do linii krawężnika. Szerokość pozostawionego pieszym pasa chodnika nie powinna być przy tym mniejsza niż 1,5 m.

