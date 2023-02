Reklama

Według naszych modeli kosmologicznych, początek wszechświata nie przypominał w ogóle tego, co znamy obecnie. Po pierwsze, gorąca zupa cząstek, która pojawiła się w wyniku Wielkiego Wybuchu, musiała ostygnąć na tyle, by zastygnąć w atomy, wypełniając przestrzeń głównie wodorem i helem. To z tego gazu zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy i galaktyki, a miało to miejsce ok. 150 mln lat po Wielkim Wybuchu - według naszej osi czasu 500 do 700 milionów lat po Wielkim Wybuchu wciąż można było spodziewać się bardzo młodych galaktyk.



Tymczasem chociaż teleskop Webba dostrzegł już nawet starsze galaktyki, datowane na zaledwie 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu, to nowa szóstka wprawia badaczy w osłupienie swoim rozmiarem i dojrzałością. My tu bowiem w pełni uformowane galaktyki spiralne z poprzeczką, takie jak nasza Droga Mleczna, które istniały miliardy lat wcześniej, niż sądziliśmy, że to w ogóle możliwe i zawierają więcej masy niż cały wszechświat z naszych dotychczasowych modeli tego czasu.



Są to obiekty tak trudne do wyjaśnienia, że zespół zaczął nawet gorączkowo przeszukiwać swoje prace w poszukiwaniu błędów, ale jak dotąd dane i interpretacja zespołu pozostają solidne, co oznacza, że błędy są obecne gdzie indziej, najpewniej w naszym rozumieniu formowania się galaktyk we wczesnym wszechświecie.



Odkrycie, że formowanie się masywnych galaktyk rozpoczęło się bardzo wcześnie w historii wszechświata, wywraca do góry nogami to, co wielu z nas uważało za ustaloną naukę. Nieoficjalnie nazywaliśmy te obiekty "łamaczami wszechświata" i jak dotąd spełniają one swoją nazwę dodają autorzy badania.

Wciąż istnieje oczywiście możliwość, że te obiekty nie są tak naprawdę galaktykami, ale czymś innym. Być może supermasywnymi czarnymi dziurami, jakich nie widzieliśmy nigdy wcześniej, ale nawet w takim przypadku czeka nas zapewne rewizja wiedzy, bo taka ilość masy skupionej w jednym miejscu wciąż jest trudna do wyjaśnienia. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na udane próby pozyskania widm tych obiektów, które ujawnią nieco więcej o ich naturze, odległości, rozmiarach i składzie chemicznym.

