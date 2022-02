Ostatnio Armia Stanów Zjednoczonych wydała dokument dotyczący ich stosunku do zmian klimatycznych i działań, które podejmą w celu walki z eskalacją problemu. Sekretarz Christine E. Wormuth nazwała zmiany klimatyczne rzeczywistością, która sprawia, że amerykańscy żołnierze już dzisiaj muszą działać w ekstremalnych warunkach pogodowych, walczą z pożarami i wspierają odbudowy po huraganach. W związku z tym Armia Stanów Zjednoczonych chce stać się przykładem dla innych i wykorzysta swoje wpływy, by zmienić tę część przemysłu na bardziej przyjazną środowisku.

Czas, by zająć się zmianami klimatycznymi nadszedł teraz. Wpływ zmiany klimatu negatywnie odbił się na łańcuchach dostawy, uszkadza naszą infrastrukturę i zwiększa ryzyko dla żołnierzy i ich rodzin ze względu na naturalne katastrofy i ekstremalne warunki pogodowe Christine E. Wormuth, Sekretarz Armii Stanów Zjednoczonych

Reklama

Z udostępnionego dokumentu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób Armia Stanów Zjednoczonych chce walczyć ze zmianami klimatycznymi. Instytucja zobligowała się do zainstalowania mikrosieci elektromagnetycznej we wszystkich swoich placówkach. Pozwoli im to na zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu. W ten sposób do 2030 roku chcą uzyskać źródło energii, bez wytwarzania dodatkowego dwutlenku węgla.

Armia Stanów Zjednoczonych pracuje również nad powstaniem mobilnych reaktorów jądrowych. Instytucja daje sobie czas do 2032 roku na zmniejszenie emisji wszystkich gazów cieplarnianych o 50 proc.

Technologia Amerykańscy politycy z mocnym sprzeciwem wobec użycia technologii Clearview AI Amerykańscy prawodawcy wystosowali list otwarty do agencji federalnych z prośbą o zerwania kontraktu z firmą Clearview AI. Chodzi o ich kontrowersyjny system...

To jednak dopiero początki ambitnych planów Amerykanów. Armia Stanów Zjednoczonych chce do 2050 roku przejść na całkowitą zeroemisyjność. Siły zbrojne zadeklarowały, że rozpoczną proces zastępowania swoich dotychczasowych maszyn elektrycznymi. Póki co, w planach pojawiają się wzmianki o wymianie wszystkich lekkich pojazdów niebojowych. Są to głównie maszyny transportowe.

W przypadku pojazdów bojowych, Armia Stanów Zjednoczonych planuje w przyszłości postawić przynajmniej częściowo na maszyny hybrydowe.