Powstaje pierwsza na świecie energetyczna wyspa. To prawdziwa eko-rewolucja

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Dania zbuduje 9 sztucznych wysp, by stać się ekologicznym rajem na Ziemi, a teraz dochodzą do nas wieści o budowie pierwszej na świecie energetycznej wyspie. Ten pierwszy projekt zostanie zrealizowany, przede wszystkim, z myślą o obywatelach i turystach.

9 sztucznych wysp ma dysponować powierzchnią aż 3 milionów metrów kwadratowych. Każda z nich będzie różniła się tematyką. Mają one stać się zjawiskowym na skalę światową miejscem wypoczynku i rekreacji dla entuzjastów Matki Natury oraz obszarem przeznaczonym na rozbudowanie infrastruktury pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zielone wyspy powstaną 10 kilometrów na południe od Kopenhagi.

Tymczasem energetyczna wyspa powstanie na wodach Morza Północnego. Z przedstawionych planów wynika, że budowa jej ma być realizowana ok. 80 kilometrów od półwyspu jutlandzkiego. Rozpoczęcie prac może mieć miejsce nawet na początku 2023 roku. Rząd pragnie zainstalować na niej fabryki przeznaczone do produkcji zielonego wodoru i systemy do przechowywania energii pochodzącej z farm wiatrowych, pływowych czy fotowoltaicznych.

Na dobry początek, wyspa ma oferować 3 GW mocy wiatrowej, ale docelowo może być to nawet 10 GW. W pełni zielona energia popłynie z niej nie tylko do samej Danii, ale również do różnych krajów Europy. Kraj ten pragnie stać się największym na świecie dostawcą czystej energii.

Rząd wylicza, że same sztuczne wyspy i zainstalowane na nich technologie magazynowania energii pozwolą ograniczyć roczną emisję CO2 do atmosfery o aż 140 tysięcy ton, a przy tym zaowocują produkcją 600 tysięcy MWh czystej energii, która może zasilić nawet połowę Kopenhagi, stolicy kraju.

Przy okazji Danii i jej ekologicznych planach nie można nie wspomnieć o firmie Orsted, światowym liderze technologii OZE. Polski ZE PAK, którego głównym udziałowcem jest Zygmunt Solorz, wraz z Orsted wybudują na Morzu Bałtyckim dla naszego kraju wydajną farmę wiatrową, na której będą pracowały wydajne 12-14 MW turbiny Vestas.