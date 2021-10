Nastolatki coraz częściej mają problem z tikami. Lekarze winą obarczają TikToka

Wśród nastolatek coraz częściej dochodzi do rzadkiego wcześniej w tej grupie problemu. Nastoletnie dziewczyny licznie pojawiają się w gabinetach lekarskich z niekontrolowanymi odruchami. W tym przypadku tiki obejmują też nagłe wypowiadanie różnych konkretnych słów lub fraz. Problem dla obserwatorów może przypominać zespół Tourette’a, lecz specjaliści twierdzą, że odruchy nastolatek nie są spowodowane tą dolegliwością.

The Wall Street Journal informuje, że najlepsi pediatrzy z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii próbowali znaleźć cechy wspólne osób, które dotknięte zostały tą przypadłością. Okazuje się, że we wszystkich przypadkach wspólnym mianownikiem był TikTok. Dziewczyny oglądały dużo nagrań, na których byli influencerzy z zespołem Tourette’a. Według specjalistów zjawisko napędzane jest również depresją, stanami lękowymi, pandemią i lockdownem.

Lockdown oddzielił nastolatków od swoich szkolnych przyjaciół. Zamknięci w swoich domach z ograniczoną możliwością kontaktów z innymi, spędzali więcej czasu na przeglądaniu TikToka niż wcześniej. Związek między lockdownem, TikTokiem i tikami wśród nastolatek wydaje się być uzasadniony. The Wall Street Journal podaje, że Donald Gilbert, neurolog ze szpitala dziecięcego w Cincinnati zauważył, że od marca 2020 roku co miesiąc przyjmuje około dziesięciu nastoletnich dziewczyn z tikami. Wcześniej była to średnio jedna osoba miesięcznie. Podobna sytuacja jest w Teksasie. Tamtejszy szpital dziecięcy od początku pandemii przyjmuje około 60 osób miesięcznie z podejrzeniem zespołu Tourette’a. Przed pojawieniem się wirusa było to zazwyczaj dwóch pacjentów.