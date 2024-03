Strajk rolników 20 marca. Mapa blokad i utrudnień na drogach

Spis treści: 01 Strajk rolników - ogromne zmiany na drogach

Strajk rolników - ogromne zmiany na drogach

Nie ustają protesty rolników w wielu państwach Unii Europejskiej. W niektórych miejscach trwają one jeszcze od ubiegłego roku, podczas gdy w Polsce na dobre rozkręciły się w lutym tego roku. Teraz, czyli 20 marca rusza kolejny strajk generalny zaplanowany na terenie całej Polski.

W obliczu tak dużych zmian na drogach i blokad w wielu miejscach, kierowcy i mieszkańcy mogą mieć duże trudności w przemieszczaniu się. Z pomocą przychodzi mapa, dzięki której poznamy dokładne miejsca, w których rolnicy będą strajkować.

Strajk rolników - mapa

Ruch Młodych Farmerów przygotował mapę, na której widać dokładne miejsca strajku rolników. Ten został zaplanowany na 20 marca 2024 roku i odbędzie się na terenie całego kraju. Gdzie będą protesty? Dokładne lokalizacje poszczególnych blokad znajdziecie na poniższej mapie.

Ta jest regularnie aktualizowana, dodawane są kolejne miejsca, w których dojdzie do strajków. Na moment przygotowywania tej publikacji, lokalizacji strajków i blokad drogowych jest ponad 500. Możliwe, że do porannego rozpoczęcia strajków liczba ta znacznie wzrośnie.

Wiele miast wojewódzkich zostanie dotkniętych strajkiem, podobnie jak inne miejscowości i drogi dojazdowe. Przykładowe miejsca blokad i przeprowadzania strajków obejmują zarówno ulice, jak i ronda, drogi wjazdowe i nie tylko.

Dlaczego rolnicy strajkują?

Jednym z głównych powodów strajku rolników jest pogarszająca się sytuacja na rynku produkcji żywności. Konflikt za naszą wschodnią granicą spowodował znaczący wzrost kosztów, a także import produktów rolnych z Ukrainy. To powoduje spadek rentowności rolników pracujących na terenie państw Unii Europejskiej - nie tylko w Polsce, bo rolnicy protestują również w innych krajach, m.in. w Niemczech, Bułgarii czy Francji.

Poza tym, powodem niezadowolenia wśród rolników jest polityka europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. Na pewno słyszeliście takie pojęcie, jak Zielony Ład. Zakłada on nie tylko ograniczenie korzystania z pestycydów, ale również ugorowanie części z posiadanych ziem uprawnych. Zdaniem rolników, zniszczy to konkurencyjność i doprowadzi do spadku efektywności oraz rentowności ich gospodarstw.