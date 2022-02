Analitycy firmy Elliptic, specjalizującej się w technologii blockchain, szacują, że od czwartkowego ataku Ukraina otrzymała już kilkanaście milionów dolarów anonimowego wsparcia w kryptowalutach. Początkowo ukraiński rząd był sceptyczny wobec tego pomysłu, ale na oficjalnym koncie twitterowym kraju pojawiła się informacja z adresami, na jakie można przekazywać wpłaty.



Stań u boku mieszkańców Ukrainy. Teraz przyjmujemy darowizny w kryptowalutach. Bitcoin, Ethereum i USDT czytamy we wpisie.

W komentarzach można przeczytać, że akcja została zweryfikowana u byłego ambasadora ukraińskiego w Austrii - Olexander Scherba miał potwierdzić, że adresy portfeli są prawdziwie i kontrolowane przez ukraiński rząd. Wystarczyło 8 godzin, żeby znalazło się na nich łącznie 5,4 mln USD w różnych kryptowalutach, a kwota ta od tego czasu znacznie urosła.



Zdaniem Elliptic do tej pory dokonano już ponad 11 000 takich wpłat, rekordowa miała wysokość 3 mln dolarów, więc łącznie w ręce ukraińskich władz trafiło już ponad 14,2 mln dolarów. Na co zostaną przeznaczone? Minister cyfryzacji nie zdradził żadnych szczegółów i ograniczył się do twierdzenia, że zostaną wykorzystane, by pomóc "ukraińskim siłom zbrojnym".

Zdjęcie Kryptowaluty płyną do Ukrainy szerokim strumieniem, by wesprzeć broniące kraju wojska / 123RF/PICSEL

Chociaż część firm zajmujących się finansowaniem społecznościowym i płatnościami odmówiła zgody na darowizny dla grup wspierających ukraińskie wojsko, kryptowaluty okazały się potężną alternatywą komentuje założyciel Elliptic, Tom Robinson, w wypowiedzi dla BBC.

Z pewnością chodzi mu o głośną decyzję platformy Patreon - popularnej wśród twórców (m.in. na YouTube), którzy mogą za jej pomocą przyjmować wpłaty od swoich fanów - o zawieszeniu strony Come Back Alive, zbierającej fundusze dla ukraińskich sił zbrojnych w strefach objętych konfliktem.



Patreon tłumaczył, że zbiórka naruszała regulamin usługi (można było tam wpłacać pieniądze na bardzo konkretne cele - tj. naboje, pociski czy bomby), który nie pozwala na wspieranie żadnej aktywności militarnej czy związanej z bronią.

Szef Elliptic apeluje jednocześnie, by osoby chcące wesprzeć Ukrainę w ten sposób, pozyskiwały adresy do wpłat tylko ze sprawdzonych źródeł, bo pojawiły się już osoby, które próbują zarobić na ukraińskim cierpieniu, podmieniając dane portfeli na swoje.