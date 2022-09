Najwyższy budynek w Unii otwarty. Zobacz Varso Tower

Prace nad Varso Tower rozpoczęły się w 2016 roku, w grudniu, kiedy to słowacka firma HB Reavis uzyskała zgodę na budowę. Projektem architektonicznym zajęło się Foster + Partners. Budynek jest wykonany w stylu neomodernistycznym.

Jak ogłosiło HB Reavis na swojej stronie internetowej, 14 września firma ukończyła realizację wieżowca. Aby zobaczyć ukończone Varso Tower, musimy udać się na warszawską Wolę na ulicę Chmielną 69/73. Ten niesamowity budynek ma aż 310 metrów wysokości i 54 kondygnacje. To plasuje go na pierwszym miejscu w rankingu najwyższych budynków w Unii Europejskiej. Nie jest jednak najwyższy w Europie - w tym wypadku drapacz chmur zajmuje piątą pozycję, a wyprzedzają go cztery rosyjskie wieżowce.

Robocza nazwa budynku, następnie zmieniona, to "Chmielna Business Center". I właśnie takie jest jego przeznaczenie - znajdziemy w nim głównie biurowce, ale nie tylko.

Dla gości przygotowano restaurację oraz bar na szczycie, przychodnię i klub fitness, jest w nim też hotel, pasaż handlowy, którym przejdziemy do dwóch pozostałych budynków Varso Place (Varso 1 i 2), miejsce spotkań i... taras widokowy położony na wysokości 230 metrów, czyli dwukrotnie wyżej niż punkt obserwacyjny w Pałacu Kultury i Nauki. Jego otwarcie będzie miało miejsce w 2023 roku, natomiast już teraz możemy odbyć wirtualny spacer po pomieszczeniu.

Jak podaje deweloper, na jednym z tarasów, który znajduje się 206 metrów nad ziemią, w zeszłym roku zasadzono 16 drzew, tworząc jednocześnie najwyżej położony ogród w Warszawie.

Ciekawostki dotyczące budowy drapacza chmur

Co ciekawe, w 2017 roku podczas budowy tego najwyższego budynku znaleziono również... największy głaz narzutowy, jaki odkopano do tej pory w Warszawie. Liczy sobie 60 ton, leżał na głębokości około 10 metrów i został tu przeniesiony prawdopodobnie 1,5 milionów lat wcześniej przez lodowiec. Obecnie stoi on przy Bibliotece Narodowej.

W 2021 roku natomiast na szczyt wieżowca wciągnięto ostatnie elementy wieńczące budynek. W lutym zamontowano iglicę, która sprawiła, że wysokość drapacza chmur z 230 metrów (do dachu) zwiększyła się do ostatecznych 310 metrów.

Jak się okazuje, Varso Tower możemy także zobaczyć w wersji... LEGO.

