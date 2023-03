Jacht kosztujący 500 milionów dolarów został zbudowany w stoczni w Alblasserdam w Holandii. Od samego początku był problem, jak żaglowiec ma przepłynąć rzeką pod mostem Koningshaven w Rotterdamie (prześwit mostu wynosił "zaledwie" 40 metrów). Stocznia zwróciła się z prośbą do władz miasta o zdemontowanie mostu na jeden dzień, aby umożliwić statkowi przepłynięcie pod nim i wypłynięcie na ocean. Burmistrz Rotterdamu Ahmed Aboutaleb powiedział, że nie będzie na to zgody. Mieszkańcy Rotterdamu zapowiadali, że jeśli most zostanie rozebrany, to oni obrzucą jacht Jeffa Bezosa jajkami.



Zdjęcie Władze Rotterdamu nie zgodziły się, aby na potrzeby jachtu miliardera został rozmontowany na jeden dzień historyczny most zwany 'De Hef' / East News

W tej sytuacji stocznia Oceanco zdecydowała się, że maszty zostaną zainstalowane później. W ub. roku w całkowitej tajemnicy jacht Bezosa bez masztów za pomocą holowników wypłynął w swój pierwszy rejs. Prawdopodobnie wybrano dłuższą trasę rzekami, aby ominąć centrum Rotterdamu. Pasjonat z holenderskiego fanklubu "Dutch Yachting" nagrał film, na którym widać żaglowiec miliardera opuszczający stocznię. Wszystko odbyło się pod osłoną nocy, gdyż Jeff Bezos po kłopotach z feralnym mostem wolał uniknąć rozgłosu.



Wideo youtube

Na początku marca 2023 luksusowy jacht Jeffa Bezosa został nagrany podczas wykonywania prób morskich na Morzu Północnym w pobliżu Rotterdamu. Tym razem miał zainstalowane wszystkie maszty.

Wideo youtube

Jeff Bezos nie jest jedynym miliarderem, który sprawił sobie nowy jacht. Ekspert od rynku super jachtów Sam Tucker z londyńskiej firmy VesselsValue powiedział, że branża przeżywa swoje "wielkie dni". Najbogatsi ludzie świata po okresie pandemii Covid-19 mają potrzebę zrobienia sobie przyjemności i kupują na wyścigi jachty warte fortunę. - Rynek super jachtów oszalał - stwierdził brytyjski ekspert.