Poznaliśmy najlepsze lotniska świata 2024. Które na szycie?

Dziewięć z 20 najlepszych lotnisk znajduje się jednak w Europie, w tym w Wiedniu, Madrycie i Stambule (na liście brakuje polskich lotnisk, ale to raczej nikogo nie dziwi). A najwyżej sklasyfikowany w tej grupie jest paryski Charles de Gaulle (CDG), który zajmuje szóste miejsce. Stolica Francji poczyniła znaczne inwestycje w modernizację infrastruktury przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu i wygląda na to, że się to opłaciło. Terminal 3 na CDG został uznany też za najlepszy terminal niskokosztowy na świecie, a paryski Orly (ORY) za najlepszy regionalny port lotniczy w Europie.

Te największe to Azja

Inne europejskie lotniska również zdobyły uznanie Skytrax. Port lotniczy Rzym-Fiumicino (FCO) zdobył nagrodę za najlepiej/najsprawniej przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa na lotnisku, port lotniczy w Zurychu (ZRH) został uznany za najlepszy w swojej klasie w kategorii 20-30 milionów pasażerów rocznie, a port lotniczy Helsinki-Vantaa (HEL) zajął najwyższe miejsce w kategorii 10-20 milionów pasażerów rocznie.

Rankingi Skytrax ogłoszono podczas ceremonii rozdania nagród World Airport Awards we Frankfurcie w Niemczech. Dane do zestawienia zbierano w okresie od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. od osób ponad 100 narodowości. Respondentów ankietowano na różne tematy, od łatwości przejścia przez punkty kontroli bezpieczeństwa po jakość i różnorodność żywności i napojów.

Najlepsze lotniska świata na rok 2024:

Hamad Singapur-Changi Seul-Inczon Tokio-Haneda Tokio-Narita Paryż-Roissy-Charles de Gaulle Dubaj Monachium Zurych-Kloten Stambuł Hongkong Rzym-Fiumicino Wiedeń-Schwechat Helsinki-Vantaa Madryt-Barajas Chūbu Vancouver Kansai Melbourne Kopenhaga-Kastrup