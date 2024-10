Pacjenci biorący udział w badaniu zostali losowo przypisani do grup otrzymujących różne terapie: kombinację amivantamabu i lazertinibu, standardowy lek osimertinib lub sam lazertinib. Amivantamab jest przeciwciałem monoklonalnym, a lazertinib inhibitorem kinazy tyrozynowe - oba leki działają na komórki nowotworowe, zatrzymując ich rozwój na różne sposoby. Prof. Raffaele Califano, onkolog z Christie Hospital w Manchesterze i główny badacz badania, podkreślił, że łączenie tych dwóch leków, które powstrzymują rozwój nowotworu na różne sposoby, znacząco poprawia wyniki przeżycia bez progresji choroby.

Wskaźniki przeżycia w przypadku raka płuca są wciąż bardzo niskie w porównaniu z innymi nowotworami, więc takie pozytywne wyniki to bardzo dobra wiadomość stwierdził.

Perspektywy leczenia

Kombinacja leków została zatwierdzona w sierpniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), a lekarze mają nadzieję, że terapia ta będzie w przyszłości dostępna także w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii. Bo choć większość pacjentów biorących udział w badaniu doświadczyła pewnych skutków ubocznych, z których najczęstszymi były wysypka, infekcje lub zakrzepy krwi, lekarze uczestniczący w badaniu są przekonani, że zyski są tu nieporównywalnie większe.

Nowa kombinacja leków to ich zdaniem część nowatorskiego podejścia zwanego medycyną precyzyjną, która prowadzi do powstawania nowych terapii dostosowanych do indywidualnych cech pacjenta, jak jego profil genetyczny czy specyficzne mutacje nowotworowe. Prowadzi to do lepszych wyników leczenia u coraz większej liczby pacjentów, a nowe leki wykorzystują coraz więcej podatności, które identyfikowane są w komórkach rakowych.

(...) żyjemy w złotym wieku badań nad rakiem, gdzie lepsze zrozumienie przyczyn rozwoju konkretnych nowotworów prowadzi do nowych i skuteczniejszych metod walki z chorobą podsumowuje Anna Kinsella, menedżer ds. badań w Cancer Research UK, podkreślając, że daje pacjentom nadzieję na dłuższe, lepsze życie wolne od strachu przed chorobą.