Samoloty A-10 to maszyny latające na niskim pułapie i zapewniające wsparcie ogniowe dla poruszających się wojsk lądowych. Te zdolności zapewniają niezwykle istotne wsparcie dla operujących na ziemi sił powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz pozwalają na efektywną projekcję siły.

A-10C Thunderbolt II Warthog. Co to za maszyna?

To pierwszy amerykański samolot bliskiego wsparcia sił lądowych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jest to jednomiejscowa maszyna, która została pierwszy raz oblatana w 1972 roku, a jej produkcja rozpoczęła się 1975 i trwała do 1984. Wyprodukowano 715 egzemplarzy. A-10 to efektywna i bardzo odporna na uszkodzenia, napędzana dwoma silnikami turbowentylatorowymi maszyna przeznaczona do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych i innych celów naziemnych. Jej nazwa nawiązuje do ciężko opancerzonego i bardzo dobrze uzbrojonego samolotu P-47 Thunderbolt z czasów drugiej wojny światowej.

Reklama

Zastosowanie prostych skrzydeł o sporej cięciwie daje maszynie dużą powierzchnię nośną, co powoduje, że A-10 ma dobrą zwrotność przy małych prędkościach i na niewielkiej wysokości. Te same skrzydła umożliwiają mu krótki start i lądowanie (STOL), pozwalając operować z lotnisk z krótszymi pasami startowymi (np. lotnisk polowych, znajdujących się blisko linii frontu). Samolot jest też specjalnie wzmocniony aby zwiększyć szansę przetrwania bezpośrednich trafień pociskami przeciwpancernymi i burzącymi o kalibrze do 23 mm. Zarówno kabina pilota, jak i najważniejsze systemy sterowania chronione są pancerzem tytanowym o masie 400 kg.

Thunderbolt może operować ze zbudowanych prowizorycznie baz blisko pola walki. Może być także w łatwy sposób obsługiwany i naprawiany dzięki posiadaniu unikalnej cechy wymienności prawych i lewych części, poczynając od elementów silników, podwozia głównego, a na statecznikach pionowych kończąc.

Samolot może przenosić bardzo dużą liczbę różnego rodzaju uzbrojenia, ale jego główną bronią pozostaje działko systemu Gatlinga GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm, które strzela pociskami z zubożonego uranu.

W 1991 roku, podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, samoloty Thunderbolt zniszczyły ponad 1000 czołgów, 2000 pojazdów wojskowych i 1200 stanowisk artylerii. Pięć samolotów zostało zestrzelonych, a wiele z nich powracało do baz z poważnymi uszkodzeniami, dowodząc swojej odporności na trafienia.