Rosjanie stracili co najmniej 13 dużych okrętów wojennych

Stało się to również w obawie o ukraińskie ataki pociskami dalekiego zasięgu o nazwie Storm Shadow/SCALP. Siły Zbrojne Ukrainy najpierw niszczyły z ich pomocą systemy obrony powietrznej S-300 czy S-400, a później celowano w już dodatkowo niechronione okręty.

Ukraińcy mają całą flotę różnych morskich dronów. To właśnie one sieją postrach w Rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej. — Sekret tkwi w połączeniu zdolności produkcyjnych z wiedzą operatorów i specjalistów Głównego Zarządu Wywiadu — powiedział Andrij Jusow. SZU najczęściej do ataków wykorzystują drony morskie Magura V5.

Co ciekawe, te maszyny są produkowane w tajnych podziemnych fabrykach i pozostają poza zasięgiem rosyjskich ataków rakietowych. Bezzałogowiec o nazwie Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) został zaprojektowany i zbudowany przez firmę SpetsTechnoExport. Jak chwalą się pomysłodawcy projektu, wielozadaniowy bezzałogowy statek nawodny nowej generacji można uruchomić w dowolnej lokalizacji i bez strat w ludziach wykonywać karkołomne misje.

Ukraińcy pacyfikują rosyjskie okręty dronami Magura V5

Atrybutem morskiego drona są niskie koszty produkcji i uniwersalność w zastosowaniu. Wynalazek może służyć jako dron kamikadze i atakować okręty wroga, ale też może brać udział w akcjach ratunkowych i tych związanych z obserwacją poczynań wroga. Magura V5 został wyposażony w odporne na zakłócenia systemy komunikacji oparte na Wi-Fi Mesh (bezprzewodowej sieci kratowej) ze wzmacniaczem antenowym lub komunikacji satelitarnej (być może nawet Starlink), a sama konstrukcja utrudnia wykrycie przez radary.

Z ujawnionych informacji wynika, że Magura V5 ma 5,5 metra długości, 1,5 metra szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów (22 węzły w trybie standardowym). Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku zasięgu i ładowności. SpetsTechnoExport podaje, że dron morski może wykonywać misje w odległości aż 833 kilometrów i zabrać na pokład do 300 kilogramów sprzętu lub ładunków wybuchowych.