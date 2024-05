Niemcy mówią Rosji dość. Rząd wyśle potężną broń na Ukrainę

Boris Pistorius, minister obrony Niemiec ogłosił, że jego kraj wyśle na Ukrainę potężną broń, której panicznie boją się Rosjanie. Analitycy uważają tę decyzję za krok w dobrą stronę, dzięki któremu Ukraina będzie mogła nie tylko skutecznej się bronić przed rosyjskim okupantem, ale również zadać potężne ciosy kremlowskiej armii.

Niemcy sfinansują zakup aż trzech systemów rakietowych HIMARS z amerykańskich zasobów i wyślą je na Ukrainę. Na razie nie jest znany termin dostawy, ale oczekuje się, że będzie to jeszcze maj lub czerwiec tego roku. Niemcy mają świadomość planowania przez Rosję ogromnej ofensywy w obwodzie charkowskim i donieckiem, której celem jest zajęcie Charkowa. Kreml chce zająć do jesieni jak najwięcej nowych terytoriów Ukrainy i zasiąść do rozmów pokojowych. Jeśli nowym prezydentem USA ponownie stanie się Donald Trump, Władimir Putin mógłby zachować zdobyte ziemie Ukrainy.

Reklama