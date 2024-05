Tajemnicza broń pojawiła się na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie

Na tegorocznej Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie została zaprezentowana Rosjanom tajemnicza broń, która opracowana została przez rodzime koncerny zbrojeniowe. Nie ujawniono, co to za system, ale analitycy Defence Blog szybko wyjaśnili, do czego on służy.

Tajemnicza broń na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie /MC2 Technologies /materiały prasowe