Rosjanie, którzy skupieni są teraz na atakowaniu w kierunku pokrowskim, według Deepstate UA mają przerzucać do obwodu kurskiego wojska z innych, mniej ważnych rejonów frontu. Mowa tutaj o okolicach miejscowości Krynki, gdzie Ukraińcy swego czasu posiadali przyczółek po drugiej stronie Dniepru, jednak zostali wyparci, a także okolic Robotnego, Ługańska oraz Charkowa. Do walk pod Kurskiem trafiają także liczni rekruci, którzy często zmuszani są do podpisania kontraktów z rosyjską armią.

BMP-3 - czym się charakteryzuje?

Bojowy wóz piechoty BMP-3 to radziecka konstrukcja wprowadzona do służby w 1988 roku, a produkowana seryjnie od 1986. Wóz w trakcie swojego rozwoju przechodził spore modyfikacje. Jego pierwotnym uzbrojeniem miała być armata automatyczna kalibru 30 mm umieszczona w spłaszczonej bezzałogowej wieży. Po powstaniu kilku prototypów zdecydowano jednak m.in. o zmianie uzbrojenia oraz wieży.

Ostatecznie główną bronią wozu została 100 mm armata niskociśnieniowa 2A70, którą sprzężono z 30 mm armatą automatyczną 2A72 oraz karabinem maszynowym PKT kalibru 7,62 mm. Dzięki zastosowaniu armaty o stosunkowo dużym, jak na bojowe wozy piechoty kalibrze, możliwe jest wystrzeliwanie z niej bezpośrednio przeciwpancernych pocisków kierowanych Bastion. W starszych radzieckich BMP wyrzutnia tego rodzaju pocisków zamocowana była oddzielnie na wieży.

Główną wadą tego wozu jest nietypowe umiejscowienie przedziału desantu, który znajduje się pomiędzy częścią dla załogi a przedziałem napędowym. W związku z tym, żołnierze desantu, aby opuścić pojazd, muszą otworzyć nie tylko tylne drzwi, ale także górne włazy, co naraża ich na ostrzał. Gdyby górne włazy pozostały zamknięte, to przejście dla żołnierzy miałoby wysokość ledwie kilkudziesięciu centymetrów.

BMP-3 porusza się z prędkością nawet 70 km/h, a jego zasięg na jednym baku to 600 kilometrów. Wóz może pływać z prędkością 10 km/h. Konstrukcja znajduje się na wyposażeniu armii m.in. Rosji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu oraz Korei Południowej gdzie przekazano je w ramach spłaty długu.

Szacuje się, że do tej pory wyprodukowano ponad 2 tys. egzemplarzy BMP-3. Według portalu Oryx w konflikcie z Ukrainą zniszczonych, opuszczonych, uszkodzonych lub przejętych zostało ponad 530 BMP-3 armii rosyjskiej.