Jak znaleźć stare zdjęcia w telefonie? Zrób porządek w galerii

Spis treści: 01 Apple Zdjęcia

02 Google Zdjęcia

03 Zdjęcia w chmurze

Apple Zdjęcia

Urządzenia Apple mają dedykowaną aplikację do przechowywania fotografii, która nazywa się Zdjęcia. To właśnie w tym miejscu możemy je porządkować. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

Otwórz Zdjęcia Kliknij Biblioteka Na dole ekranu masz cztery możliwości: Lata, Miesiące, Dni oraz Wszystkie zdjęcia

Jeśli wybierzesz dany okres, na telefonie pojawią się foldery z odpowiednimi oznaczeniami, w których można oglądać zdjęcia np. zrobione w 2021 roku.

W iPhonach na samym dole po prawej stronie znajduje się opcja Szukaj, dzięki której możliwe jest przeszukiwanie zdjęć po grupach. Domyślnie stworzone są cztery główne: Chwile, Osoby, Miejsca oraz Kategorie. iPhone sam przyporządkowuje do nich fotografie, jednak użytkownik ma nieograniczone pole, by je modyfikować i usystematyzować. Najbardziej efektywną formą znajdowania i porządkowania zdjęć jest wykrywanie znajdujących się na nich osób i dodawanie do odpowiedniej kategorii.

W taki sam sposób można znaleźć fotografie na komputerze z systemem MacOS. Wystarczy w aplikacji Zdjęcia wejść w okno Biblioteka, a następnie w prawym górnym rogu wybrać ikonę lupy.

Jeśli chcemy dodać identyfikator twarzy do danego zdjęcia, wybieramy przycisk informacyjny (małe "i" w kółku), a następnie w lewym dolnym rogu fotografii pojawi się ikonka z twarzą. Klikamy na nią i wybieramy opcję Tag z imieniem. W kolejnym oknie wpisujemy imię i potwierdzamy poprzez kliknięcie Dalej. Ostatni etap to wybór zdjęć, na których znajduje się dana osoba. Możemy odznaczyć te, na których nie znajduje się ta osoba i wybieramy OK.

Google Zdjęcia

Wyszukiwanie zdjęć w Google Zdjęcia jest naprawdę intuicyjne i efektywne. W tym przypadku również dostępne jest wiązanie zdjęć z datą ich zrobienia, lokalizacją (o ile została oznaczona) lub osobami, które się na nich znajdują. Wybierając opcję Szukaj wpisać w polu wyszukiwania datę (np. 8 marca 2017) lub lokalizację (np. Barcelona). Wyświetlą się wszystkie fotografie pasujące do podanych fraz.

Po wybraniu opcji Szukaj w Google Zdjęcia, podobnie jak w przypadku Apple Zdjęcia, otrzymujemy automatycznie przyporządkowane fotografie do miejsc bądź osób. Dodatkowo ten algorytm rozpoznaje twarze osób po upływie czasu, więc nie ma obaw, że stworzone zostaną dwa awatary dla tych samych ludzi w różnym wieku. Taki sam mechanizm znajdziemy w Apple Zdjęcia.

Google Zdjęcia pozwalają również tworzyć albumy, które można współdzielić z innymi osobami. W tym celu wystarczy wybrać Biblioteka, a następnie kliknąć istniejący album lub stworzyć nowy, a pod jego nazwą tapnąć plus w kółku, by zaprosić do albumu.

Zdjęcia w chmurze

Przechowywanie zdjęć w chmurze jest wygodne i bezpieczne. Jednak nie zwalnia to użytkownika z obowiązku ich porządkowania, jeśli nie chce doprowadzić do momentu, gdy nie będzie można szybko odnaleźć potrzebnej w danym momencie fotografii. Jak zrobić to w najlepszy sposób? Przede wszystkim należy pamiętać o dwóch czynnikach: foldery i regularność.

W pierwszym przypadku chodzi o grupowanie zdjęć w chmurze. W tym przypadku nie ma automatycznych narzędzi, które dodają fotografie do albumu ze względu na datę, lokalizację czy twarz, więc porządkowanie musi wykonać użytkownik. Stworzenie folderów, a także ich odpowiednie nazwanie, to klucz do porządku wśród zdjęć w chmurze.

Jednak bez regularności tworzenie albumów może być niezwykle czasochłonne. Jeśli w jednym momencie wrzucimy na dysk 20 000 zdjęć, to na ich grupowanie nie starczy nam całego dnia. Dlatego porządkowanie fotografii np. po dużym wyjeździe czy raz na tydzień/miesiąc (w zależności od ilości pstrykanych fotek) pozwoli na zachowanie przejrzystości na dysku w chmurze.

