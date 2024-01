OZE pod naszą lupą. Czy to jest przyszłość energetyki?

Prąd jest wszechobecny, otacza nas z każdej strony: lodówka, pralka, telewizor, komputer, smartfony, a przede wszystkim - oświetlenie. Tak się do niego przyzwyczailiśmy, że trudno sobie wyobrazić, jak kiedyś wyglądało bez niego życie, a już na pewno - co by było, jakby go zabrakło w przyszłości. A na to jest spora szansa, jeśli nie postawimy na Odnawialne Źródła Energii. Paliwa kopalne się kończą i nic tego nie zmieni. Czy jednak atom i szeroko pojęte OZE jest bezpieczne i to jest nasza przyszłość?

OZE - ale o co chodzi?

OZE to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Do takich możemy zaliczyć wszystkie źródła, o których wyczerpanie nie musimy się martwić. Nie są one też emisyjne i szkodliwe dla ziemskiej atmosfery.

Odnawialne źródła energii to energia słońca, wiatru, wody, energia geotermalna, energia morska, a także biomasa. Korzystać z tych źródeł możemy za pomocą specjalnych instalacji OZE dr inż. Dominika Dawiec, Katedra surowców energetycznych, AGH Kraków.

Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań nasz prąd może stać się "zielony" i pozbawiony negatywnego wpływu na środowisko. Takie instalacje są bardzo popularne w naszym kraju, dzięki czemu wielu Polaków przeszło na czystą energię.

Zielona Polska?

Jak to wygląda statystycznie? W Polsce już ponad 21 procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najprościej obrazując: w jednym na pięć mieszkań, w gniazdkach płynie prąd pochodzący z OZE. Proporcje te stale się zmieniają, na korzyść zielonej energii, jednak trzeba pamiętać, że - niestety - ciągle 79 procent stanowi energia wytworzona w sposób konwencjonalny, czyli za pomocą paliw kopalnych. Te emitują olbrzymie ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

Widoczne jest to szczególnie w okresie zimowym, kiedy spalane paliwa kopalne zanieczyszczają nasze powietrze, tworząc unoszący się nad miastami smog. Rozwiązaniem jest likwidacja tzw. kopciuchów, czyli starych pieców, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska. Wiele miast w Polsce od kilku lat skutecznie z tym walczy, jednak przed nami jeszcze długa droga, aby dostać się do czołówki krajów, które emitują najmniej zanieczyszczeń.

Na szczęście rozwój technologii skutecznie pomaga w walce z zanieczyszczeniami, a także w trosce - co najważniejsze - o środowisko.

Ważne jest planowanie wydajnych energetycznie miast. Możemy mówić o nowych urządzeniach takich jak: panele fotowoltaiczne zatopione w szybach, małe stacje energetyki wiatrowej prof. Jacek Gądecki, Katedra studiów nad społeczeństwem i technologią, AGH Kraków.

Atom na pomoc przyrodzie

Na temat energii pozyskiwanej z atomu w elektrowni jądrowej napisano już niemalże wszystko. Jest to bezpieczny, a także niezagrażający środowisku sposób produkcji prądu. Na całym świecie jest aktualnie ponad 400 energetycznych reaktorów jądrowych w zaledwie 32 krajach, a nowoczesna technologia pozwala na odpowiednie ich zabezpieczenie. Takie elektrownie są bardzo wydajne, bo wspomniana liczba dostarcza ponad 10 procent globalnego zapotrzebowania na prąd. Jest to o wiele więcej niż słońce i wiatr razem wzięte.

Polska na razie planuje budowę elektrowni jądrowej i warto na taką inwestycję czekać.

Typowa elektrownia o mocy gigawata potrzebuje kilkadziesiąt ton paliwa (uranu) rocznie. Dla porównania - elektrownia węglowa o takiej samej mocy będzie zużywać kilkudziesięciotonowy wagon węgla co kilka minut dr inż. Paweł Gajda, Katedra zrównoważonego rozwoju energetycznego, AGH Kraków.

Jak to więc możliwe? Elektrownia jądrowa nie działa inaczej niż elektrownia na węgiel. Robi to jednak bardziej wydajnie, bo dzięki uranowi podgrzewającym wodę, która napędza turbinę prądotwórczą. Elektrownia jądrowa to olbrzymie przedsięwzięcie, ale także gigantyczne zasięgi. Eksperci jednak starają się wybudować o wiele mniejsze, bardziej lokalne elektrownie, które zaopatrzą małe miasteczka.



