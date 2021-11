Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące nie tylko ich aktualnego stanu wiedzy, ale również odnośnie ich postaw względem nauki i technologii.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie osób z większości krajów europejskich. O ile w skali kontynentu wyniki pokazują, że aż 86 proc. Europejczyków uważa wpływ nauki i technologii za pozytywny, to przyglądając się wynikom poszczególnych krajów, możemy się nieco zatrwożyć.

Stan wiedzy Polaków w niektórych elementarnych kwestiach zdaje się mocno odstawać od średniej europejskiej. Okazuje się, że przy niektórych pytaniach obywatele sąsiednich krajów (zwłaszcza Czech oraz znajdujących się nieco dalej Łotwy i Estonii) odpowiadali znacznie lepiej.

Aż 28 proc. Polaków uważa, że pierwsi ludzie na świecie żyli razem z dinozaurami. Dla porównania zaledwie 6 proc. Czechów sądzi tak samo, ale za to ponad 1/3 Rumunów i Włochów również podziela to zdanie.

Zdjęcie 66% Europejczyków zaprzecza temu, że pierwsi ludzie mieszkali na Ziemi razem z dinozaurami / Eurostat / domena publiczna

W przypadku teorii ewolucji i tezy, że gatunek człowieka rozwinął się z innych gatunków zwierząt również zaskoczą nas wyniki. 36 proc. Polaków nie wierzy w ewolucję. Tak samo myśli także prawie połowa Słowaków. Co ciekawe, z goła odmienne zdanie mają w tym temacie znowu Czesi, gdzie tylko 17 proc. przeczy teorii ewolucji człowieka.

Zdjęcie Ponad 2/3 Europejczyków wierzy w teorię ewolucji człowieka / Eurostat / domena publiczna

Na pytanie o to, czy na Ziemi mieszka ponad 10 miliardów ludzi, (przypomnijmy, że oficjalnie jest to 7,75 mld) 44 proc. rodaków odpowiedziało pozytywnie. Na drugiej stronie szali można postawić obywateli Łotwy i Estonii, spośród których mniej niż 1/4 odpowiedziała twierdząco.

Zdjęcie 37% Europejczyków uważa, że na świecie żyje ponad 10 mld ludzi / Eurostat / domena publiczna

Kolejną niewiedzą wykazało się 16 proc. Polaków, który zaprzeczyli teorii płyt tektonicznych i wędrówce kontynentów. Chociaż w tej kwestii większość Europejczyków jest co prawda zgodna, to w wielu krajach odsetek "niedowiarków" jest zdecydowanie niższy, jak chociażby w Estonii i Czechach, gdzie odpowiednio wynosi on 2 proc. i 3 proc.

Zdjęcie Tylko 9% Europejczyków zaprzecza wędrówce kontynentów / Eurostat / domena publiczna

Badanie Eurostatu jest przeprowadzana średnio co 10 lat. Statystyki ukazały nieznaczny wzrost zaufania Polaków do świata nauki i technologii. Niestety w temacie wiedzy naukowej w przypadku 2/3 pytań Polacy odpowiedzieli gorzej niż przed dekadą.

