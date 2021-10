HBO Max to stosunkowo nowa usługa strumieniowego przesyłania wideo, która zadebiutowała na świecie z początkiem 2020 roku. Platforma wspierana m.in. przez amerykańską sieć AT&T, daje użytkownikom dostęp do ponad 10 tysięcy godzin materiałów multimedialnych. Wśród filmów oraz seriali znalazły się takie hitowe produkcje jak "Władca Pierścieni", "Gra o Tron czy "Przyjaciele". Nie zabrakło również bajek oraz japońskiego anime.

HBO Max w Europie. Kiedy w Polsce?





Początkowo dostępny wyłącznie na amerykańskim rynku serwis, trafił wreszcie do Europy. Podczas oficjalnej prezentacji ogłoszono, że usługa zadebiutuje 26 października tego roku, a jako pierwsi z jej oferty skorzystają mieszkańcy 27 państw, wliczając w to m.in. Norwegię, Hiszpanię i Andorę. W przyszłym roku HBO Max pojawi się w kolejnych krajach, w tym Polsce. Rozwiązanie zastąpi dotychczasową platformę HBO GO.

HBO Max - jaka oferta i cena dla polskich widzów?

Na obecną chwilę nie wiadomo jeszcze nic na temat pełnej oferty w poszczególnych krajach Europy. Zagadką są również ceny, które jednak powinny być konkurencyjne względem innych serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix.

Pewnym jest natomiast fakt, że wraz z uruchomieniem usługi dla pierwszych europejskich klientów, będzie można liczyć na liczne promocje oraz obniżki cen pakietów.