Kiedy tylko ustali jego pozycję, wtedy przy pomocy automatycznego jammera (urządzenia zagłuszającego) stara się zakłócić jego pracę. Systemy antydronowe SKYctrl mogą być używane nie tylko na polu walki, ale także do ochrony widowisk artystycznych czy sportowych.

SKYctrl może być dostarczany w wersji stacjonarnej, mobilnej i samochodowej. System wykrywa nawet bardzo małe obiekty i podaje operatorowi precyzyjną informację o ich położeniu. Na ekranie monitora są wyświetlane informacje, na jakiej wysokości i z jaką prędkością porusza się wrogi bezzałogowiec, a także jakie jest jego dokładne położenie w przestrzeni.

Dzięki modułowi sztucznej inteligencji radary FIELDctrl są w stanie trafnie rozróżnić drony od ptaków. Ich ogromnym atutem jest to, że potrafią śledzić wiele obiektów jednocześnie. Radzą sobie świetnie nawet z tak zwanymi "rojami dronów".

Od września ub. roku systemy SKYctrl są częścią wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Polski "pogromca dronów" trafił do jednostek ukraińskich bojowników, którzy znajdują się bardzo blisko frontu. Ukraińscy żołnierze zapewniają, że sprawdza się tam znakomicie i niezwykle skutecznie powstrzymuje ataki rosyjskich dronów. - Jak dotąd to najlepszy system do walki z dronami, jaki widziałem - zapewnił jeden z żołnierzy armii ukraińskiej.