Szwedzki zestaw RBS-70 kontra śmigłowiec Ka-52

Pociski zestawu RBS-70 osiągają prędkość Mach 2 i są naprowadzane laserowo. Oznacza to, że operator zestawu oświetla cel wiązką laserową, z kolei pocisk wykrywa ją i podąża jej śladem do wyznaczonego celu. Rakiety mają długość ponad 1,3 m, przy średnicy prawie 20 cm. Maksymalny zasięg systemu w wersji podstawowej wynosi 6000 m.

Co ciekawe, ogromną zaletą systemu jest bezdymny silnik marszowy. Nie pozostawia on przy starcie żadnych śladów dymnych, co nie tylko zapewnia bezpieczeństwo operatorom, ale również jest niewykrywalny w czasie lotu.