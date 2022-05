Najmniejszy i najlżejszy dron DJI właśnie zadebiutował i dosłownie rozbił bank. Waży tak jak poprzednie modele serii Mini poniżej 249 gramów, czyli do latania nim nie trzeba będzie kończyć specjalnego kursu. Mocną stroną najnowszego modelu serii Mini będzie kamera z matrycą o wielkości 1/1.3" CMOS oraz obiektywem F/1.7. To pozwoli nagrywać filmy najwyższej rozdzielczości i w maksymalnym standardzie 4K@60 FPS niezależnie od pory dnia. Dobra wiadomość dla miłośników nagrywania filmów w zwolnionym tempie, na co pozwoli popularny standard 1080p@120 FPS. Model DJI Mini 3 Pro będzie w stanie wykonać fotografie o rozdzielczość na poziomie 48 MP. Systemy Dual Native ISO oraz HDR pozwolą jeszcze bardziej poprawić jakość fotografii, a dla najbardziej wymagających użytkowników będzie opcja wykonywania zdjęć w formacie RAW.

Koniec kłopotów z lądowaniem na nierównym terenie! Dron DJI Mini 3 Pro ma znacznie wyżej umieszczoną kamerę niż poprzednie modele, czyli nie będzie wymagał specjalnej maty do lądowania. Zminimalizowane zostało także ryzyko zablokowania silników lub gimbala przez trawę czy inne naziemne przeszkody.





Nowa jakość latania

Najnowsze dziecko lidera rynku dronów czyli firma DJI oferuje znacznie większe możliwości kontrolowania lotu. Dron posiada czujniki wykrywania przeszkód w trzech kierunkach (w dół, do przodu i do tyłu), a także jest bardziej odporny na podmuchy wiatru (do 10,7 m/s). Funkcja Active Track 4.0 pozwoli na automatyczne podążanie za wybranym obiektem. Będzie można to robić zarówno do przodu (za obiektem), jak i obok niego (prostopadle do kierunku ruchu, z kamerą skierowaną w stronę obiektu).

Jeśli przełączymy kamerę drona w tryb Spotlight 2.0, będziemy mogli cały czas filmować wybrany obiekt niezależnie od tego, w jakim kierunku zdecydujemy się polecieć. Jest jeszcze dostępny tryb Point of Interest, który umożliwi okrążanie filmowanego obiektu po zadanym promieniu i z ustaloną szybkością.





Jeśli ktoś zapragnie zaprogramować wybraną trasę lotu drona pozwolą na to tzw. inteligentne tryby lotu. Ta opcja do niedawna była dostępna tylko dla większych modeli dronów.

Poprawił się znacznie zasięg drona i czas utrzymywania w powietrzu. Obecność technologii przesyłania obrazu Ocusync 3 ma zaoferować maksymalny zasięg nawet do 12 km. Producent zapewnia, że nowy akumulator DJI Mini 3 pozwoli na 34 minuty lotu. Dla bardziej wymagających będzie dostępny akumulator o zwiększonej pojemności (3850 mAh), co ma pozwolić na nieprzerwany lot nawet do 46 minut. Ma to jednak swoją cenę - wtedy ciężar całego drona nieznacznie przekroczy 249 gramów.





Najważniejsze cechy nowego DJI Mini 3 Pro:

masa poniżej 250 g.

wykrywanie przeszkód w trzech kierunkach

czas lotu do 34 minut

większa odporność na podmuchy wiatru (do 10,7 m/s)

możliwość fotografowania i filmowania w pionie

śledzenie wybranych obiektów Active Tracking

nowa kamera z matrycą formatu 1/1.3"

kamera na trójosiowym gimbalu (zakres ruchu: od -90 st. w dół do 60 st. w górę)

zapis wideo 4K w 24/25/30/48/50/60 fps

tryb slow-motion w 1080p 120 fps

opcjonalna wersja z kontrolerem DJI RC i wbudowanym ekranem

Dwie wersje i wyższa cena

Nowy DJI Mini 3 Pro będzie oferowany w dwóch wersjach: DJI Mini 3 Pro oraz DJI Mini 3 Pro + DJI RC, czyli będzie posiadał kontroler z wbudowanym kolorowym ekranem. To oznacza, że w wersji DJI RC nie będzie wymagał podłączania smartfona. Niestety za poprawę jakość zdjęć i komfortu latania trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni. Za podstawową wersję DJI Mini 3 Pro będziemy musieli zapłacić 4099 zł, zaś model z kontrolerem DJI RC będzie o tysiąc złotych droższy (5099 zł). To oznacza, że ceny miniaturowych dronów osiągnęły pułap swoich "większych braci".