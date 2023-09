Ile kosztuje Spotify w 2023 roku? Ceny na miesiąc i rok

Ile kosztuje Spotify w 2023 roku? Jeżeli nie interesuje was korzystanie ze Spotify za darmo i z reklamami, to warto kupić wersję Premium. Cena na 2023 rok pozostaje bez zmian, a do naszej dyspozycji oddano subskrypcje na miesiąc, rok czy plany rodzinne.

Zdjęcie Ile kosztuje Spotify na miesiąc, 3 miesiące i rok? / 123rf.com / 123RF/PICSEL