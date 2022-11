Deepfake to nowoczesna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję. W dużym skrócie pozwala na wykorzystanie wizerunku np. znanej osoby i przy pomocy fotografii oraz algorytmu wprowadzi całość w ruch. Stworzone tą metodą materiały wideo do złudzenia przypminać mogą prawdziwe i oficjalne nagrania.

Deepfake zagrożeniem w dobie fakenews

O ile wykorzystanie takiej technologii do zażartowania ze znajomej osoby nie jest (na pozór) niczym złym, to w niepowołanych i wprawnych rękach skutki mogą być naprawdę katastrofalne. Nie brak w Internecie filmików, na których widać szalenie realistycznie odwzorowane postacie znane z pierwszych stron gazet.

Deepfakes i FakeApp - niebawem twarz każdego może trafić do filmu dla dorosłych

Co gorsza, deepfake nie ogranicza się do wizerunku — owe twory przemawiają głosem swoich ludzkich pierwowzorów, a wiele osób zwyczajnie się na to nabiera. Problem urósł do takich rozmiarów, że prewencją wobec tej technologii zajmują się już naukowcy z największych światowych uniwersytetów. Przykładem mogą być badacze z amerykańskiego MIT.

Niewielka obróbka pomaga

Grupa naukowców z MIT opracowała niewielki program, którego działanie pozwala bardzo skutecznie obronić zdjęcie przed wykorzystaniem go do stworzenia deepfake’a. Odkryli oni, że swego rodzaju „zatrucie” fotografii znacząco utrudnia wykorzystanie jej w niepożądanych działaniach zewnętrznych programów.

Owym zatruciem określono dodanie niemal niezauważalnego szumu na powierzchni całej fotografii. Eksperyment dowiódł, że sztuczna inteligencja o wiele gorzej radzi sobie z wykorzystywaniem takiego materiału do swojej obróbki. Co ważne, jeszcze lepiej nowatorska metoda działa w przypadku zdjęć o wyższej rozdzielczości — więcej pikseli to również większa powierzchnia dla zastosowanego szumu.

Sam proces zaopatrzenia zdjęcia w omawianą ochronę trwa kilka sekund i zdaniem naukowców, warto go wykorzystać przed opublikowaniem zdjęcia w sieci — jeżeli autor obawia się, że może ono zostać wykorzystane w niecny sposób. Nie brak jednak głosów krytyki wobec nowoczesnej metody.

To nie koniec rozwoju

Technologia deepfake i stojącej za nią sztucznej inteligencji nie stoi w miejscu. Jest coraz bardziej skuteczna i z każdym miesiącem zręczniej radzi sobie z procedowaniem obrazów.

Problemem w tym wypadku jest to, że narzędzie tego rodzaju nie jest odpowiedzią na to, co będzie — a jedynie dotyczy dotychczas znanej technologii. Przyszłość może przynieść jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania deepfake, które mogą skutecznie radzić sobie z zastosowanymi dotychczas mechanizmami obronnymi. Florian Tramèr, profesor ETH w Zurychu

Trzeba przyznać, że jest to słuszna uwaga. W rzeczy samej świat technologii nie znosi stagnacji, a oprogramowanie aktualne dziś, za jakiś czas może być kompletnie bezużytecznym. Technologia deepfake będzie rozwijana, ale to samo można powiedzieć o tej mającej jej przeciwdziałać.