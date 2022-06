Włochy: Szkot kupił całą wioskę. Łatwo nie było

Robert Bernatowicz Ciekawostki

To się nazywa "spełnić marzenie z dzieciństwa". Zajęło mu to dziesięć lat, ale szkocki biznesmen wreszcie stał się posiadaczem całej wioski we Włoszech. Tłumaczy, że w ten sposób ją uratował.

Zdjęcie Szkot kupił wioskę we Włoszech. Teraz triumfuje. / zdjęcie: Cesidio di Ciacca / domena publiczna