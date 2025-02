– Nie dodaliśmy niczego – powiedział Karsten. – Po prostu przeorganizowaliśmy to, co i kiedy jest robione, co prowadzi do znacznie lepszego wykorzystania pamięci podręcznej procesora w centrum danych. To trochę jak przeorganizowanie rurociągu w zakładzie produkcyjnym, aby ludzie nie biegali cały czas.