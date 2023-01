Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się w Europie sektorów odnawialnych źródeł energii i jak szacuje Global Market Insights do 2024 roku przekroczy on wartość 16 miliardów dolarów. I trudno się temu dziwić, bo zalety farm wiatrowych znamy od dawna, a wnoszenie ich na morzu oferuje dodatkowe zalety - większa stabilność i siła wiatru sprawiają, że rośnie efektywność pracy turbin, a producenci nie są na dodatek tak ograniczeni restrykcjami, np. dotyczącymi ich wielkości, jak w przypadku farm wiatrowych na lądzie.

Jest wyższy od wieży Eiffla i zbuduje największą na świecie morską farmę wiatrową

Co ciekawe, Europa jest przy tym domem dla największych tego typu inwestycji - u wybrzeży Wielkie Brytanii powstaje właśnie największa pojedyncza morska farma wiatrowa na świecie, która po ukończeniu w 2026 roku ma charakteryzować się mocą 3,6 GW, wystarczającą do zasilenia 6 mln brytyjskich domów. To właśnie w jej stronę płynie aktualnie wyższy niż drapacze chmur i Wieża Eiffla statek instalacyjny o nazwie Voltaire, którego zadaniem jest transport, podnoszenie i montaż największych morskich wiatraków z turbinami o wysokości ponad 270 m i łopatami o długości 120 m.

Nasz statek został zaprojektowany specjalnie do montażu najwyższych konstrukcji morskich na świecie komentował Carl Heiremans z Jan De Nul Group.

Warto tu podkreślić, że mamy tu nawet polski akcent, bo belgijską firmę, która świadczy usługi związane z budową i utrzymaniem infrastruktury morskiej na arenie międzynarodowej, wspierało przy tym projekcie gdańskie biuro projektowe StoGda.



Voltaire to największy na świecie statek instalacyjny typu jack-up, wyposażony w imponujący żuraw o nośności ponad 3 tys. ton (ponad 22-krotność ciężaru miedziano-żelaznego korpusu Statuy Wolności!), a także specjalne nogi, dzięki którym jednostka unosi się nad poziomem morza i może pracować stabilnie, niezależnie od siły fal. Kiedy żuraw jest na pełnej wysokości, a nogi są w pełni rozłożone, statek osiąga wysokość 336 metrów, czyli staje się wyższy niż Wieża Eiffla (wysokość całkowita 330 metrów).