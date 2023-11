Coś żyło w jelicie mężczyzny. Nie zgadniesz, co znalazł lekarz

Lekarze osłupieli, gdy zobaczyli to w okrężnicy mężczyzny

63-letni mężczyzna z Missouri zgłosił się na rutynowe badanie przesiewowe w kierunku raka okrężnicy. Jednak to, co ukazało się oczom lekarzy podczas kolonoskopii, sprawiło, że zaczęli drapać się po głowach.

Głęboko w jelicie mężczyzna znaleźli żywą, jeszcze bzyczącą muchę! Procedura badania przebiegała normalnie, lekarz umieścił kamerę u wylotu jelita i zaczął je sprawdzać pod kątem wszelkich patologii. Jednak w obszarze górnej części jelita znaleźli w pełni nienaruszoną muchę.

Reklama

Zagadką jest, jak mucha dostała się do środka

Lekarze nie są w stanie wyjaśnić tego, jak owad dostał się nienaruszony i żywy do jelita. Przypuszczają, że mucha mogła dostać się do organizmu mężczyzny wraz ze skażoną sałatą, którą pacjent jadł dwa dni przed wizytą.

Pacjent przyznaje, że nie odczuwał żadnych objawów w związku ze znaleziskiem w jelicie. Nie ma pojęcie, w jaki sposób owad dostał się do środka, nie przypomina sobie, aby spożywał coś nieświeżego. Powiedział lekarzom, że trzymał się określonych wytycznych, czyli dzień przed kolonoskopią pił wyłącznie klarowne płyny, by oczyścić przewód pokarmowy.

Wieczorem na 24 godziny przed planowanym badaniem zjadł pizzę i świeżą sałatę, ale nie przypomina sobie, by cokolwiek obcego znajdowało się na jej liściach, muchy nie są aż tak małe. Muchy mogą składać jaja w owocach i warzywach. Okazuje się, że w rzadkich przypadkach te jajeczka mogą przetrwać działanie kwasu żołądkowego i wykluć się w jelitach.

Jednak przypadek pacjenta z Missouri jest na tyle rzadki, że lekarze opisali go w artykule, który ukazał się w czasopiśmie „American Journal of Gastroenterology”. „To tajemnica, w jaki sposób nienaruszona mucha przedostała się do poprzecznej okrężnicy” – piszą lekarze.

Muszyca, czyli choroba spowodowana spożywaniem jaj i larw much

Muchy i ich larwy mogą atakować ludzkie jelita, powodując chorobę zwaną muszycą. Gdy spożyjemy źle umyte owoce bądź warzywa, na których znajdują się jaja much, te mogą przetrwać spotkanie z kwasem żołądkowym. Następnie atakują jelito, rosną i przepoczwarzają się w dorosłe muchy.

Chory na muszyce może nie odczuwać żadnych dolegliwości, jednak część pacjentów zgłasza się do lekarza z takimi objawami jak ból brzucha, biegunka czy wymioty. W przypadku mężczyzny z Missouri jaja mogły dostać się również już wcześniej do wnętrza, wraz ze spożytym przejrzałym bananem.

Podobny przypadek został opisany w latach 80. XX wieku. W kale 12-mieisęcznej dziewczynki ze stanu Waszyngton matka zauważyła ruszające się larwy. Śledczy ustalili, że dziecko było karmione wcześniej przejrzałymi bananami, które przez wiele dni leżały nieprzykryte w kuchni i przyciągały muchy.