Post przerywany nie taki zdrowy? Wyniki badań podważają przyjęte poglądy

Według przedstawionych badań w ciągu ośmiu lat stosowania diety, ryzyko to wzrosło aż o 91 procent w porównaniu z osobami stosującymi post z oknem żywieniowym od 12 do 16 godzin. Jest to jedno z pierwszych badań tak szeroko sprawdzających wpływ postu przerywanego na ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia.

Naukowcy bazowali na danych z Centers for Disease Control and Prevention’s National Health and Nutrition Examination Survey zebranych w latach 2003-2018. Przeanalizowali około 20 000 dorosłych. Badani rejestrowali co jedli, następnie po medianie okresu obserwacji wynoszącej osiem lat, naukowcy sprawdzali, u kogo rozwinęły się choroby układu krążenia. Należy w tym miejscu podkreślić, że na ten moment badania nie zostały zrecenzowane.

Co więcej, jeden z badaczy, Victor Wenze Zhong podkreśla, że potrzeba więcej badań, by jednoznacznie móc określić zalecenia odnośnie do okresu postu.

Praktykowanie przerywanego postu przez krótki okres, np. 3 miesiące, może prawdopodobnie przynieść korzyści w postaci zmniejszenia masy ciała i poprawy zdrowia kardiometabolicznego. Ludzie powinni zachować szczególną ostrożność w przypadku okresowego postu przez dłuższe okresy, na przykład lata. Napisał Zhong w mailu dla NBCNews.

Każdy, to decyduje się przejść na ten rodzaj diety dobiera do siebie schemat. Często wybierana jest forma, gdzie okno żywieniowe trwa 8 godzin, natomiast reszta dnia przeznaczona zostaje na post. Ma to prowadzić do spożywania mniejsze liczby kalorii, a co za tym idzie, doutraty masy ciała.

Sam Zhong nie jest na ten moment do końca pewny, dlaczego w wynikach badań wyraźnie zarysowuje się związek pomiędzy ograniczonym w czasie jedzeniem a ryzykiem śmierci spowodowanych chorobami naczyniowo-krążeniowymi. Obserwacje wykazały, że osoby ograniczające spożywanie posiłków do ośmiu godzin dziennie charakteryzowały się mniejszą ilością masy tłuszczowej, niż osoby, które jadły przez 12-16 godzin.

Eksperci układu krążenia są zdania, że post przerywany przynosi więcej korzyści niż szkody, jednak dalsze badania pomogą jednoznacznie określić, kto ma rację.