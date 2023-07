Król Karol III odsłania pieczęć „Astra Carta”. „Ochrona przestrzeni kosmicznej to priorytet”

Pieczęć została zaprojektowana przez Jony'ego Ive'a oraz jego zespół z LoveForm. Wcześniej Jony pracował jako główny projektant produktów i były główny projektant Apple. Podczas tworzenia Astra Carta zainspirował się „niebiańskimi rytmami” Wenus i Marsa oraz obrączkowym zaćmieniem Księżyca i konstelacjami.

Zrównoważony rozwój przemysłu kosmicznego

Problem kosmicznych śmieci to problem nie tylko orbity okołoziemskiej, ale również samej Ziemi. Im więcej produkowanych rakiet, tym więcej porzuconych stopni napędowych czy niedziałających satelitów. Firmy starają się, aby to, co się da, spadało do ziemskiej atmosfery i ulegało spaleniu. Jednak obecnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się tyle śmieci, że zagrażają one przyszłym misjom czy obecnie tam orbitującym statkom.

Według szacunków Europejskiej Agencji Kosmicznej obecnie wokół Ziemi krąży 36 500 kawałków śmieci kosmicznych większych niż 10 centymetrów oraz wiele więcej mikro śmieci. Rosnąca ilość satelitów na orbicie, to rosnąca ilość kosmicznych śmieci, a co za tym rosnące ryzyko kolizji i w efekcie rosnąca ilość śmierci.

Jedna inicjatywa Astra Carta nie mówi jasno, w jaki sposób firmy mają przeciwdziałać zaśmiecaniu zarówno Ziemi, jak i kosmosu. Rodzinie królewskiej bardziej zależało na tym, aby wywrzeć presję na firmach zajmujących się przemysłem kosmicznym, aby działały odpowiedzialnie dla wspólnego dobra planety.