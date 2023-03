Naukowcy apelują: Śmieci na orbicie to problem nas wszystkich

W związku z tym, że zarówno małe fragmenty śmieci kosmicznych, jak i statek kosmiczny poruszają się z bardzo dużą prędkością, zderzenie nawet z bardzo małym obiektem może doprowadzić do poważnej awarii i spowodować duże problemy. Doświadczyła tego Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, kiedy jeden z astronautów odkrył siedmiomilimetrowy odprysk na jednym z okien Stacji. Doprowadził do tego prawdopodobnie bardzo mały fragment kosmicznego gruzu, o średnicy nieprzekraczającej kilku mikronów.

Naukowcy o kosmicznych śmieciach

Naukowcy apelują do większego zwracania uwagi na to, aby nie zniszczyć nieodwracalnie orbity ziemi nadmiarem kosmicznych śmieci. Zwracają się do największych potęg przemysłu kosmicznego o rozważniejsze podchodzenie do wysyłania nowych satelitów na orbitę.

Problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i wiele innych wyzwań stojących przed naszymi oceanami przyciąga obecnie uwagę całego świata. Jednak wspólne działania były ograniczone, a wdrażanie przebiegało powoli. Teraz jesteśmy w podobnej sytuacji z nagromadzeniem śmieci kosmicznych. Możemy wspólnie pracować, aby zapobiec tragedii dobra wspólnego w kosmosie. Bez globalnego porozumienia moglibyśmy znaleźć się na podobnej ścieżce. dr Imogen Napper, pracownik naukowy na University of Plymouth

Śmieci i odłamki kosmiczne są zagrożeniem dla wielu satelitów, które służą nam w codziennym życiu, między innymi do komunikacji czy ochrony. Naukowcy chcą, aby rządzący wpłynęli na kraje i prywatne przedsiębiorstwa w celu utrzymania porządku w kosmosie i zachowania bezpiecznego dla kolejnych misji kosmicznych środowiska niezagrażającego życiu załogi.

Tysiące satelitów

Większość satelitów krążących po orbicie ziemskiej należy do Elona Muska, którego system Internetu satelitarnego Starlink opiera się na dużej ilości małych satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej. Co sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z Internetu w dużych prędkościach niemal na całym globie. Jednak niesie to ze sobą konsekwencje. Aktualna liczba aktywnych satelitów wynosi już 3660, co stanowi niemal połowę wszystkich satelitów obecnie krążących wokół ziemi.

Gęsta sieć satelitów nie tylko stanowi fizyczne zagrożenie dla misji kosmicznych, ale również utrudnia prowadzenie obserwacji kosmosu, przez to, że odbijają światło i oślepiają astronomów. Psuje to również wiele zdjęć wykonywanych przez Kosmiczne Teleskopy.

Tłok na orbicie jest problemem globalnym. Satelity krążąc, schodzą sobie z drogi, aby uniknąć kolizji. Na tej samej wysokości znajdują się obiekty kluczowe dla poznania kosmosu, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, chińska stacja kosmiczna Tiangong oraz Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Przemysł kosmiczny musi w najbliższej przyszłości zmierzyć się z tym narastającym problemem.