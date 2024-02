W sierpniu ubiegłego roku bezskutecznie próbowała wylądować tu Rosja, ale jej Łuna 25 rozbiła się o powierzchnię satelity. Manewr ten niedługo później udał się jednak Indiom, które za sprawą lądownika Vikram wysłanego w komos w ramach misji Chandrayaan-3 stały się pierwszym krajem, któremu udało się miękko wylądować w pobliżu księżycowego bieguna południowego.



Stany Zjednoczone przerywają 50-letnią nieobecność na Księżycu

W przypadku misji Intuitive Machines w grę wchodzi jednak dodatkowy czynnik, to ważny moment dla komercyjnej eksploracji przestrzeni kosmicznej, bo mamy do czynienia z prywatną firmą. Co więcej, udane lądowanie Odyseusza przerywa półwieczną nieobecność Stanów Zjednoczonych na powierzchni Księżyca, bo po raz ostatni USA odwiedziły Srebrny Glob w ramach misji Apollo z 1972 roku.

Przypominamy, że misja IM-1 rozpoczęła się 15 lutego, kiedy to księżycowy lądownik klasy Nova-C o nazwie Odyseusz został wystrzelony na pokładzie rakiety SpaceX i jest już kolejną realizowaną w ramach inicjatywy CLPS (Commercial Lunar Payload Services), która została zainicjowana przez agencję NASA. Zakłada on udział sektora prywatnego w misjach na Księżyc w celu dostarczenia instrumentów naukowych i innych ładunków niezbędnych do przeprowadzania badań przygotowawczych przed planowanym powrotem ludzi na Srebrny Glob, co ma nastąpić najwcześniej w 2026 r.