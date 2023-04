Oglądaliście pełnię Księżyca? Te zdjęcia zachwycą każdego

Pierwsza wiosenna pełnia Księżyca, zwana Różowym Księżycem to nie tylko piękne, ale i symboliczne zjawisko. Jego nazwa nie pochodzi od koloru Księżyca, ale dzikich kwiatów, różowych floksów, kwitnących w Ameryce Południowej w tym czasie. To również pełnia, która zapowiada ostateczne nadejście wiosny i wyznacza termin Świąt Wielkanocnych.

Warto zaznaczyć, że jest to również jedna z najjaśniejszych pełni Księżyca. Wówczas znajduje się on najbliżej Ziemi.

Te zdjęcia Różowego Księżyca zachwycają

Trzeba przyznać, że nawet Księżyc przed pełnią już wygląda zachwycająco. Pokazał to na swoim profilu Arkadiusz Frankowski. Zdjęcia przedstawiają zachód Księżyca nad Bytomiem Odrzańskim, kiedy tarcza oświetlona była w 91 procentach.

Z kolei we wcześniejszym poście fotograf pokazuje zdjęcia bocianów wykonanych podczas poprzednich pełni.

Inny fotograf, prowadzący profil Adi Bie udostępnił zdjęcia zarówno wschodu, jak i zachodu Różowego Księżyca. Zdjęciu wschodzącego Księżyca dodatkowej magii dodaje uchwycony w kadrze wiatrak w Łowkowicach w woj. Opolskim.

Zachód Księżyca uchwycony został nad zabytkowym kościołem pw. Św. Marii Magdaleny w Jasionowej w pow. krapkowskim.

Na koniec warto zobaczyć hipnotyzujący wręcz widok. Fotograf Cezary Jackowski udostępnił nagranie zachodu Księżyca nad Szrenicą. Choć całość trwała 5 minut, to przyspieszenie do kilkunastu sekund potęguje niezwykły efekt całości. Prawdopodobnie w sieci można znaleźć jeszcze więcej zapierających dech w piersiach zdjęć. Ale być może i te zainspirują kogoś do odkurzenia aparatu i wyruszenia w teren.