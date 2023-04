Sonda JUICE z polskimi urządzeniami rusza w kierunku Jowisza

Sonda JUICE zbada lodowe księżyce Jowisza

Nie było to proste zadanie, ponieważ naukowcy musieli zaprojektować je i zbudować w ten sposób, by nie tylko przetrwały niegościnne warunki obcych światów, ale również zmieściły się do sondy, a ta w luku transportowym rakiety Ariane 5.

Antena RWI w trakcie lotu do Jowisza będzie złożona do 26 centymetrów, natomiast na miejscu rozłoży się na długość nawet 2,5 metra. Dodatkowo, instrumenty te będą musiały okazać się niezawodne w temperaturach sięgających od -230 do +250 stopni Celsjusza.