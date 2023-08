Raz na jakiś czas pojawią się informacje na temat rzekomego końca świata. Wydaje się, że najbardziej rozsławionym był ten z 2012 roku. Jednak warto pamiętać tym, aby nie przykładać większej wagi do tego typu informacji. Mike Buckner próbował się wytłumaczyć ze swojej pomyłki co do końca świata w jeszcze dziwaczniejszy sposób. Otóż twierdzi on, że wszystkie jego obliczenia były prawidłowe, jednak nie wyżął pod uwagę jednej, najistotniejszej rzeczy.

Chodzi dokładniej o kształt Ziemi, która, jak utrzymuje w swoim wpisie, nie może być okrągła. Według Bucknera to jedyne logiczne wyjaśnienie, dlaczego jeszcze w ogóle żyjemy. Albo to, albo może Nibiru rzeczywiście nie istnieje...