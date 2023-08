Często zapominamy o tym, że Ziemia jest cały czas narażona na zderzenie z asteroidami przemierzającymi kosmos. Te potencjalnie niebezpieczne zostały nazwane skrótem NEO (Near Earth Objects - w tłum. "Obiekty Blisko Ziemi"), a najgroźniejsze określa się jako PHA (Potentially Hazardous Asteroids - w tłum. "Asteroidy Potencjalne Niebezpieczne").

Obiektów typu PHA do tej pory znaleziono ok. 2300. Naukowcy nie mają złudzeń, że drugie tyle asteroid nie zostało po prostu dostrzeżonych przez astronomów. Do ich poszukiwania w kosmosie używa się sieci teleskopów, czego przykładem może być system poszukiwania asteroid ATLAS (Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System). Sieć badawcza składa się z czterech teleskopów (dwa na Hawajach, jeden w Chile i jeden w RPA), automatycznie skanujących niebo każdej nocy.

System ATLAS ma niestety słabe strony, gdyż każdy teleskop może przeskanować całe niebo najwyżej dwukrotnie. To oznacza, że wielu kosmicznych wędrowców po prostu może nie zauważyć.

Do kwietnia 2023 roku w ramach programu ATLAS odkryto:



asteroidy bliskie Ziemi: 875

asteroidy zagrażające potencjalnie Ziemi: 83

komety: 80

supernowe: 14383

Algorytm do wykrywania asteroid

Eksperci NASA już dawno zwracali uwagę na niedoskonałość systemu ATLAS, którego zadaniem jest poszukiwanie potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi asteroid. Rozwiązaniem problemu okazał się bardzo sprytny algorytm nazwany HelioLinc3D, który został stworzony przez dwójkę naukowców. Ari Heinze i Siegfried Eggl napisali program komputerowy, który analizuje dane zebrane przez wszystkie teleskopy i potrafi wskazać podejrzane obiekty.