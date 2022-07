Prezydent Białorusi, Alaksandr Łukaszenko przyznał, że to on, a nie Putin, mówił o stworzeniu państwa pansłowiańskiego. W wywiadzie dla francuskiej agencji AFP mówił: - To ja marzyłem o państwie słowiańskim. Kiedyś forsowali ideę rosyjskiego świata. To ja zawsze mówiłem o istnieniu państw słowiańskich od lat 90. -. Wspominał także o idei panslawizmu.

Czy Putin próbuje obecnie odtworzyć dawne rosyjskie imperium? Według wielu ekspertów odpowiedź brzmi, tak. W Rosji weszła w życie nowelizacja prawa, która stanowi, że Federacja Rosyjska jest następcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dalej jest podkreślenie, że Federacja Rosyjska jest "zjednoczona tysiącletnią historią, strzeże pamięci przodków, którzy przekazali nam swoje ideały i wiarę w Boga oraz ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje historycznie rozwiniętą jedność państwa.". Dodatkowo wprowadzono termin "narodu wieloetnicznego". Takie sformułowania przez niektórych są interpretowane jako prawa służące do budowania imperium.

Na początku wojny w Ukrainie, Putin stwierdził: - Ukraina nigdy nie miała swojej autentycznej państwowości. Na Ukrainie nigdy nie było trwałej państwowości -. Uważa także, że nasz sąsiad został stworzony przez Związek Radziecki, zatem jest on częścią Rosji. Dodał także: - Pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić, że Ukraina nie jest dla nas tylko sąsiednim krajem. Jest integralną częścią naszej własnej historii, kultury, przestrzeni duchowej. -

Czym jest panslawizm?

Panslawizm powstał w Czechach na początku XIX wieku i był swoistym ruchem kulturalno-politycznym dążącym do wyzwolenia, a potem do zjednoczenia kulturalnego, politycznego i gospodarczego wszystkich Słowian, czyli m.in. Polaków, Czechów, Słowaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Serbów, czy Chorwatów.

Powstanie takiego ruchu bardzo szybko zaczęła wykorzystywać ówczesna Rosja, która w ten sposób chciała realizować swoje imperialne ambicje. Dlatego też ruch ten nie przypadł do gustu mieszkańcom Polski. Nasz sąsiad dążył do stworzenia federacji wszystkich Słowian, którzy znajdowaliby się pod gospodarczym, kulturowym i politycznym przywództwem i dominacją imperium rosyjskiego. Poszczególne narodowe tożsamości zostałyby zastąpione przez rosyjską, gdzie jedynym słusznym językiem byłby rosyjski.

Polski opór wobec rusyfikacji, która miała miejsce w naszym kraju w przeszłości, oraz wybuch powstań przeciwko imperialnej Rosji spowodowała nazwanie naszego kraju przez panslawistów "Judaszem Słowiańszczyzny". Z kolei w czasach komunizmu w Polsce, panslawizm był używany przez ZSRR jako narzędzie propagandy i kontroli.