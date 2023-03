Chcieli zbudować supermarket, odkopali... starożytną rzymską willę

Ruiny zamiast sklepu

W niektórych miejscach na świecie można napotkać wyjątkowo dużą liczbę wykopalisk archeologicznych i często pojawiających się odkryć. Nawet w Polsce w naszych miastach często mamy okazję obserwować prace konserwatorów i badaczy, np. podczas prac remontowych czy budowlanych. Podobnie mają również w Wielkiej Brytanii. Wyspa była świadkiem wielu wydarzeń historycznych, a ich szczątki odnajdywane są do dziś.

Zupełnie tak, jak miało to miejsce w Olney w hrabstwie Buckinghamshire. Podczas budowy supermarketu, na terenie placu odnaleziono nietypowe ruiny. Jak się okazało, są to pozostałości po rzymskiej willi wybudowanej w zamierzchłych czasach. Co więcej, do domostwa przynależała również łaźnia z tamtego okresu.