Jeden z największych skarbów Danii. Skarb Vindelev

W 2020 roku dwóch przyjaciół w wybrało się na przechadzkę w okolicę wsi Vindelev w Danii. Zabierając ze sobą wykrywacz metali, liczyli, że może znajdą jakieś relikty historii. Nie spodziewali się jednak, że odkryją jeden z największych skarbów Danii. Znaleźli bowiem aż 800 gramów czystego złota w formie brakteatów (złotych medali i monet).

Zdjęcie Fragmenty Skarbu Vindelev, znalezionego w 2020 roku / Vejlemuseerne / domena publiczna

Duńscy archeolodzy badający brakteaty oszacowały, że pochodzą z IV w. p.n.e. Od momentu znalezienia są pod stałą analizą. Podczas niedawnych badań, nową tajemnicę Skarbu Vindelev odkryła lingwistka Krister Vasshus. Okazało się bowiem, że jeden z brakteatów zawiera bowiem najstarszy zapis imienia boga Odyna w historii.

Najstarsza inskrypcja Odyna na świecie odkryta w Danii

Krister zauważyła, że jedna moneta wyróżnia się na tle pozostałych. Prócz bogatych zdobień posiada wyraźną inskrypcję w języku runicznym nad portretem nieznanego władcy lub króla o imieniu "Jagaz". Lingwistka po długich analizach w końcu odczytała ostatnią część inskrypcji. Brzmi ona "Jest on człowiekiem Odyna".

Zdjęcie Fragment wyróżniającego się medalionu z widoczną inskrypcją / Duńskie Muzeum Narodowe / domena publiczna

Już wcześniej debatowano, czy słowa "najwyższy" na niektórych brakteatach nie oznacza postaci najwyższego norskiego boga. Odkrycie to zmienia postrzeganie norskiej mitologii. Oznacza bowiem, że postać Odyna istniała już przynajmniej 150 lat wcześniej, niż do tej pory zakładano. W zbiorach Skarbu Vindelev istnieje także druga inskrypcja imienia Odyna.

Zdjęcie Drugi medalion z inskrypcją Odyna, będący uproszczoną kopią pierwszego / Duńskie Muzeum Narodowe / domena publiczna

Co ciekawe Krister sugeruje, że kiedyś musiała istnieć trzecia inskrypcja. Znaczy to, że określenie odnoszące się do imienia Odyna było stale kopiowane. Prawdopodobnie już od samego początku wiązano je z siłami witalnymi i magicznymi, w odniesieniu do władców. I co ciekawe to może wytłumaczyć pewną zagadkę przeszłości.

Znalezisko, które zmienia postrzeganie historii

Najstarszą inskrypcję Odyna można interpretować bardziej jako utożsamianą z władcą aniżeli bogiem. Pokazuje jednak, że nordycka mitologia była bardziej rozwinięta, niż nam się wydawało i to w czasach, gdy w Starożytnym Rzymie przyjmowano chrześcijaństwo.

Zdjęcie Odyn jest najważniejszym bóstwem w nordyckiej mitologii / Wikipedia

Co jednak ciekawe, odkrycie najstarszego zapisu imienia Odyn, może rozwiązać jedną z zagadek przeszłości. Brakteat z Vindelev ma bowiem podobną charakterystykę do monety znalezionej w 1852 roku niedaleko miasta Bolbro. Przez wieki archeologom nie udało się odczytać jego inskrypcji. Po odkryciu Krister można założyć, że medalion z Bolbro mógł być pierwszym odkrytym zapisem imienia Odyna, jednak nikt tego wcześniej nie wiedział.