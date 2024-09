Czy Warszawa zyska najwyższy wieżowiec w Polsce? Jest zgoda

Centrum Warszawy w ostatnim czasie przyciąga uwagę branży hotelowej. Po głośnej wyprowadzce Marriotta ze stolicy i zmianą marki słynnego hotelu, w którym zatrzymywał się m.in. Joe Biden, zmiany czekają również czterogwiazdkowy hotel Mercure Centrum.

To nieruchomość położona tuż przy charakterystycznym wysokościowcu Złota 44 oraz Złotych Tarasach. Hotel Mercure Centrum został wybudowany w 1989 roku. Teraz może zostać wyburzony, a w jego miejscu może stanąć znacznie większy obiekt.



Jeden wieżowiec zamiast dwóch, ale za to większy

Spółka Orbis od wielu lat starała się o zgodę na wyburzenie istniejącego obiektu i postawienie tam dwóch wieżowców o wysokości 180 i ponad 200 metrów. Właścicielem działki jest miasto, natomiast spółka jest użytkownikiem wieczystym. W końcu się udało, ratusz dał zielone światło, a właściwie wydał warunki zabudowy, które pozwalają na realizację inwestycji, jak przekazał serwis propertydesign.pl. Przy czym możliwa będzie budowa nie dwóch, a tylko jednego wieżowca. Może jednak liczyć aż 240 metrów wysokości, co oznacza, że gdyby osiągnął dopuszczalną wysokość, byłby najwyższym budynkiem w Polsce licząc do dachu, przewyższając obecnego rekordzistę Varso Tower o 10 metrów (do dachu ma 230 metrów).

Czy w Warszawie powstanie rekordowy wieżowiec?

Pomimo zielonego światła nie ma pewności, czy inwestycja będzie realizowana. To mi.in. przez fakt, iż obecnie Hotel Mercure Warszawa Centrum jest obecnie w trakcie wielomilionowej renowacji, która obejmuje znaczną część pomieszczeń, jak przekazał serwis nowawarszawa.pl

- Hotel Mercure Warszawa Centrum jest w trakcie wielomilionowej, kompleksowej renowacji, która obejmuje m.in.: remont 304 pokoi z 237 łazienkami i 5 korytarzami, sal konferencyjnych, lobby i recepcji, a także pokoi dla personelu, stołówki czy biura. Zakończenie modernizacji planowane jest na 1 kwartał 2025 r. - przekazała Emilia Maraszek, Kierownik komunikacji Europa Wschodnia i Centralna, Accor Invest.

Możemy się więc spodziewać, że w pierwszej kolejności spółka będzie starała się uzyskać zwrot z inwestycji. Niewykluczone, że po tym czasie hotel zostanie przeznaczony do wyburzenia.