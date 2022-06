Wympieł R-77-1 to jeden z najnowszych rosyjskich pocisków

To prawdziwe militarne złoto armia ukraińska odkryła w pobliżu Żytomierza. Pocisk średniego zasięgu Wympieł R-77-1, w nomenklaturze NATO znany również jako AA-12B, mógł być podwieszony pod jeden z rosyjskich myśliwców, który brał udział w atakach na miasto. Prawdopodobnie Ukraińcy zestrzelili samolot lub uległ on poważnej awarii, a kierowany pocisk rakietowy spadł na ziemię.

Wympieł R-77-1 wszedł do służby całkiem niedawno, bo w 2015 roku. Jest on zmodernizowaną wersją używanego od 1994 roku pocisku Wympieł R-27. W kręgach wojskowych mówiło się o nim AMRAAMski, gdyż jego możliwości były zbliżone do amerykańskich AIM-120 AMRAAM.

Pocisk ten posiada aktywną głowicę radiolokacyjną. Pilot może odpalić pocisk w trybie "odpal i zapomnij", a następnie on już sam zmierza do celu. Zmiany można jeszcze wprowadzić na ok. 20 kilometrów przed aktywacją głowicy i uderzeniem w obiekt. Wympieł R-77-1 posiada masę 175 kilogramów, jest długi na 3,6 metra i dysponuje zasięgiem dochodzącym do 100 kilometrów.

Wympieł R-77-1 mogą przenosić myśliwce Su-35

Pocisk R-77 posiada znajdujące się w połowie długości kadłuba trapezowe stateczniki. Zamontowane są one w tylnej części unikalnej konstrukcji. Zastosowano również powierzchnie sterowe w kształcie kratownic, podobne jak uczyniono to w pocisku balistycznym R-400.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zamówiło w 2020 roku zmodernizowane rakiety R-77-1 za 65 miliardów RUB. Pociski R-77 znajdują się na uzbrojeniu samolotów takich jak Su-34, Su-35S, nowoczesne odmiany MiG-29, Su-30, MiG-31 oraz MiG-35. Według planów Kremla, mają one stanowić również uzbrojenie Su-57. Rosyjska armia prowadzi też badania nad wersjami pocisku odpalanymi z platform naziemnych i nawodnych.