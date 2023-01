W 2023 roku włoska armia chce wyprodukować… 700 kg marihuany

Jak donosi amerykański portal DefenseNews armia włoska planuje wyprodukować w 2023 roku tak dużą ilość leczniczej marihuany, że będzie s tanie zaspokoić połowę rocznego zapotrzebowania w kraju.

Od 2014 roku włoskie wojsko wykorzystuje do produkcji marihuany specjalne laboratorium Wojskowych Zakładów Chemicznych i Farmaceutycznych we Florencji. Od 2016 roku ta marihuana trafia do włoskich aptek jako produkt medyczny.

Wojsko prowadzi produkcję marihuany we Włoszech m.in. ze względu na swoje duże doświadczenie w przemyśle chemicznym.

chemicznym. Pozwoliło ono na szybkie rozwinięcie infrastruktury, dzięki czemu już w 2022 wyprodukowano 300 kilogramów.



Medyczna marihuana wojskowej produkcji

We Włoszech lecznicza marihuana umożliwia normalne życie około 3000 osobom, służąc jako środek przeciwbólowy chociażby na chorobę Parkinsona. Roczne zapotrzebowanie na ten lek we Włoszech wynosi 1500 kilogramów. Do tej pory znaczną część importowano z Holandii, Danii czy Niemiec. W 2023 roku może się to zmienić dzięki włoskiej armii, która planuje wyprodukować prawie połowę rocznego zapotrzebowania na leczniczą marihuanę.

Włoscy żołnierze odpowiadają za produkcję leczniczej marihuany od 2014 roku, kiedy dostali na to pozwolenie od włoskiego rządu. Do swoich działań wykorzystują specjalne laboratorium na obrzeżach Florencji. Cel 700 kilogramów marihuany w 2023 jest o tyle ciekawy, że będzie to wręcz podwojenie produkcji z roku 2022 (300 kilogramów). Włosi są pewni, że osiągną to dzięki nowej mieszance składników odżywczych oraz nawadnianiu hydroponicznemu. Ma to pozwolić na "umasowienie" produkcji.

To, co możemy zrobić we Florencji, to wyprodukować wysoce standaryzowany produkt, tak aby dawka była niezmienna, w tej samej cenie, jaką teraz płacimy za import Gabriele Picchioni, dyrektor Wojskowych Zakładów Chemicznych i Farmaceutycznych we Florencji w rozmowie dla DefenseNews.

Zdjęcie Jeszcze w 2020 roku Wojskowe Zakłady Chemiczne i Farmaceutyczne we Florencji produkowały tylko 50 kilogramów medycznej marihuany. Tak szybki rozwój produkcji był możliwy dzięki rozbudowie placówki m.in. zwiększenie pokojów hodowli z 2 w 2016 do 10 dziś, z których każde mieści od 50 do 125 roślin

Dlaczego włoska armia produkuje leczniczą marihuanę?

Gdy włoski rząd dopuścił w 2014 roku produkcję krajowej marihuany, chciał przekazać to zadanie zaufanym organom państwowym, a nie prywatnym przedsiębiorstwom. Dodatkowo Włosi wyszli z założenia, że cała produkcja musi znajdować się pod ścisłą ochroną i tajemnicą. Dlatego do udźwignięcia projektu wybrano wojsko, które już miało duże doświadczenie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. W historii tworzyło dla żołnierzy m.in. pigułki zwalczające malarię.

Zdjęcie Armia włoska od dawna produkuje leki, które nie są tworzone przez firmy prywatne m.in. ze względu na to, że im się to nie opłaca / Chad Dulac/Departament Obrony USA / domena publiczna

Marihuana produkowana przez armię znacznie różni się od tej sprowadzanej do Włoch, chociażby z Holandii. Przede wszystkim ma mniejszą ilość THC, a więcej przeciwzapalnego kannabidiolu CBD. Obecnie włoska armia produkuje dwa odmiany swojej leczniczej marihuany: FM1 i FM2, różniące się poziomem THC. Rozwój produkcji marihuany na 2023 rok ma także przynieść nowy lek autorstwa włoskiej armii- oliwę z oliwek z dodatkiem konopi, którą chorzy będą przyjmować w formie kropli.