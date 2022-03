Amerykanie przygotowali tym razem dokładną listę sprzętu, który zostanie przekazany Ukrainie. Wyślą oni 800 wyrzutni przeciwlotniczych FIM-92 Stinger, 2000 wyrzutni przeciwczołgowych FGM-148 Javelin, 6 000 szwedzkich granatników przeciwpancernych AT-4 , 1000 innej broni przeciwczołgowej, 100 dronów kamikadze Switchblade. Ponadto dostaną 100 granatników, 5000 karabinów, 1000 pistoletów, 400 karabinów maszynowych, 400 strzelb oraz 25 tys. hełmów i taką samą liczbę kamizelek kuloodpornych oraz 20 milionów amunicji różnego rodzaju.

FIM-92 Stinger

Popularny Stinger to przenośny, ręcznie odpalany, naprowadzany na podczerwień pocisk kierowany ziemia-powietrze produkowany w Stanach Zjednoczonych. System wszedł do służby w 1981 roku, a sławę zyskał w Afganistanie, gdzie stał się postrachem radzieckich śmigłowców. Prosty w użyciu, pocisk ziemia-powietrze zmienił oblicze tego konfliktu.

FGM-148 Javelin

Amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany typu FGM-148 Javelin ma zasięg do 2500 metrów, a w najnowszej wersji nawet do 4750 m. Jego kaliber to 127 mm. Układ sterujący pocisku naprowadza go na cel, a po uderzeniu ładunek kumulacyjny (HEAT) bez problemu przenika pancerz czołgu i doprowadza do wewnętrznej eksplozji.

AT-4

Te szwedzkie granatniki przeciwpancerne skonstruowane i produkowane w zakładach Saab Bofors Dynamics w latach 80. Ich kaliber to 84 mmm, a masa 6,7 kilograma. Prędkość początkowa pocisku to 290m/s, a jego zasięg to 300 metrów. Mogą one przebić pancerz o grubości 420 mm.

Switchblade

Switchblade są produkowane w dwóch wersjach 300 i 600 przez amerykańską firmę AeroVironment. Mniejsza wersja 300 jest zaprojektowana do precyzyjnego uderzania w żołnierzy, a większa 600 przeznaczona jest do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych.

Switchblade to nowy system pocisków krążących w postaci bezzałogowych statków powietrznych. Jego większa wersja 600 miała premierę w październiku 2020 roku. Jego masa startowa to 22,7 kilograma, a osiągana prędkość przelotową wynosi 112 km/h, zaś i maksymalna 180 km/h.