USA poderwało flotę nuklearnych bombowców. Wymowny film

Bombowce B-2 startują w ćwiczeniach Spirit Vigilance

Start przeprowadzono w ramach corocznych ćwiczeń Spirit Vigilance. Podczas nich Siły Powietrzne USA dokonują wymownego pokazu siły, gdzie zawsze duża liczba B-2 Spirit wykonuje tzw. elephant walk. To kołowanie w zwartym szyku i szybkie poderwanie maszyn z jednego pasa startowego. Testuje to szybkość załóg w odpowiedzi na ewentualny alarm.

Ćwiczenia Spirit Vigilance to zawsze test dla pilotów 509. Skrzydła Bombowego z bazy lotniczej Whiteman w Missouri. Jest jedynym związkiem taktycznym Sił Powietrznych USA, który korzysta z bombowców B-2 Spirit. Dowództwo Globalnego Uderzenia Sił Powietrznych USA podaje, że w tegorocznych manewrach w jednym momencie zebrano 12 samolotów, czyli aż 60% całej dostępnej floty tych maszyn. To największy pokaz siły ostatnich lat, co może być bardzo wymownym sygnałem wobec zwiększających się imperialnych ambicji Rosji i Chin.



Jedna flota bombowców B-2 warta ponad połowę budżetu obronnego Polski

Na udostępnionych nagraniach i zdjęciach z ćwiczeń Spirit Vigilance 2024 widać jak piloci niezwykle szybko przechodzą do samolotów. Gdy kontrola lotniska daje sygnał, rozpoczyna się wspólne kołowanie. W jednym momencie na pasie startowym widać flotę, która w przypadku wojny może zrównać z ziemią każdy cel na Ziemi, nawet w nuklearnym ataku.

Ta flota jest też warta więcej niż armia niejednego państwa. Według dostępnych informacji szacuje się, że jeden B-2 Spirit przy dodaniu obecnej inflacji wart jest ok. 2 mld dolarów. Podczas ćwiczeń Spirit Vigilance 2024 zebrano więc siłę, której operowanie jest warte 24 mld dolarów. To więcej niż roczne PKB małego państwa jak Kosowo, Mołdawia czy Islandia.

To też też siła warta tyle ile ok. 2/3 całego budżetu na obronność Polski w 2024 roku po dodaniu środków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. 2/3 pieniędzy naszej modernizacji armii w nowy ciężki sprzęt, wypłaty dla żołnierzy czy wojskowe projekty badawcze - tyle warte są B-2 Spirit zebrane na ćwiczeniach Spirit Vigilance 2024.

B-2 Spirit to niewidzialny niszczyciel

Nie ma co się jednak dziwić, że bombowce B-2 Spirit osiągają tak ekstremalne koszty. Po 30 latach służby dalej są jednymi z największych cudów wojennej techniki w historii ludzkości. Gdy wchodziły do służby, już były najdroższymi samolotami na świecie. Wraz z wiekiem zwiększają się tradycyjnie koszty ich utrzymania, jednak do dziś są jednym z elementów nuklearnej triady USA.

B-2 Spirit ma rolę wielozadaniowej maszyny, zdolnej do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i nuklearnej. Na wypadek wojny jego zadaniem jest niepostrzeżone przedarcie się za linię wroga i dokonanie ogromnych zniszczeń. Dzięki swojemu zasięgowi i rozwiniętej sieci sojuszniczych baz może to zrobić w każdym zakątku globu.

B-2 Spirit wyróżnia charakterystyczna konstrukcja latającego skrzydła o obniżonej wykrywalności. Zapewnia większy poziom stealth, a w połączeniu z pokryciem kadłuba przez specjalny lakier pochłaniający fale radiowe i umieszczenie silników na górze konstrukcji, zmniejszając sygnaturę cieplną. Dzięki temu bombowiec jest trudniejszy do wykrycia przez radary.

Niedługo B-2 Spirit zostanie zastąpiony przez jeszcze potężniejszy B-21 Raider, który ma wejść do służby w 2029.

Parametry taktyczno-techniczne bombowca B-2 Spirit:

Producent: Northrop Grumman

Rok oblotu: 1989

Wyprodukowana liczba: 21

Długość: 20,9 m

Rozpiętość skrzydeł: 52,1 m

Wysokość: 5,1 m

Maksymalna waga podczas startu: 152,600 kg

Maksymalna waga przenoszonego ładunku: 18,144 kg

Napęd: 4x silniki General Electric F118-GE-100

Prędkość maksymalna: 1010 km\h

Maksymalny pułap: 15 km

Zasięg: 11 112 km