Jak znaleźć zgubiony telefon, który jest wyłączony?

Spis treści: 01 Jak znaleźć zgubiony telefon, który jest włączony?

02 Jak namierzyć wyłączony telefon? Po numerze IMEI

03 Jak działa namierzanie wyłączonego telefonu po IMEI?

Jak znaleźć zgubiony telefon, który jest włączony?

Telefon, obok portfela i kluczy do domu lub samochodu, jest jedną z najbardziej pilnowanych tzw. rzeczy osobistych. Mimo to może się zdarzyć, że wypadnie, zostanie ukradziony lub użytkownik zapomni, gdzie go odłożył. Jak znaleźć zgubiony telefon? To dosyć proste, o ile sprzęt działa.

Właściciele zgubionych, ale włączonych iPhone'ów mają natomiast możliwość skorzystania z namierzania telefonu przez stronę icloud.com/find. Pozwala ona nie tylko na wskazanie na mapie położenia sprzętu, ale też np. na uruchomienie jego dzwonka, włączenie trybu uśpienia, ustawienie kodu blokady czy wymazanie danych z telefonu.

Innym sposobem znalezienia zgubionych, ale włączonych smartfonów jest skorzystanie z odpłatnych aplikacji znajdujących sprzęt po sygnale GPS. Odznaczają się one różną, często dyskusyjną skutecznością. Do ich działania sprzęt musi mieć włączone lokalizację i przesył danych mobilnych.

Jak namierzyć wyłączony telefon? Po numerze IMEI

Powyżej opisane metody mogą być pomocne przy poszukiwaniach włączonego telefonu. Czy da się zlokalizować i znaleźć wyłączony telefon? Tak, to możliwe, ale trudne. Jedyną skuteczną metodą namierzenia wyłączonego telefonu jest bowiem lokalizacja jego położenia po numerze IMEI.

Co to jest IMEI? To kilkunastocyfrowy numer międzynarodowej identyfikacji urządzeń komórkowych (ang. International Mobile Equipment Identity). Zazwyczaj ma długość od 14 do 17 cyfr.

Przypisuje się go do konkretnego urządzenia mobilnego. Znajduje się on na opakowaniu telefonu, a także wewnątrz jego obudowy, np. koło baterii czy gniazda karty SIM. Można też sprawdzić go, wpisując na klawiaturze numerycznej kod *#06#.

Namierzenie wyłączonego telefonu po numerze IMEI nie jest dostępne dla każdego. Możliwość odnalezienia nieaktywnego sprzętu, korzystając z tej metody, w Polsce mają wyłącznie policja i służby specjalne. Przy czym zgłoszenie kradzieży bądź zagubienia smartfona na policję może być niewystarczającym powodem do podjęcia działań poszukiwawczych.

Dlaczego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami policja może skorzystać z takiej możliwości wyłącznie po decyzji prokuratora. Przeważnie stosuje się ją więc do poszukiwań telefonów, które zaginęły w efekcie lub przy podejrzeniu popełnienia poważnego przestępstwa. Czasami policja przy wyrywkowych kontrolach sprawdza też, czy numer IMEI przypisany do sprawdzanego sprzętu nie został wcześniej wpisany do bazy przy zgłoszeniu zagubienia lub kradzieży smartfona.

Jak działa namierzanie wyłączonego telefonu po IMEI?

Na czym polega lokalizowanie wyłączonego telefonu po numerze IMEI? Poszukiwania sprzętu są prowadzone w ścisłej współpracy z operatorami danych komórkowych, którzy udostępniają dane karty SIM i informacje o jej logowaniach. Metoda ta jest jednak obarczona ryzykiem niepowodzenia. Aby uzyskać lokalizację wyłączonego telefonu z dokładnością do 50 metrów, urządzenie to powinno znajdować się na obszarze oddziaływania czy też zasięgu trzech stacji bazowych.

Jest to konieczne, aby przeprowadzić tzw. pomiar triangulacyjny. Na czym on polega? Każdy smartfon czy telefon komórkowy wysyła do najbliższych wież z nadajnikami GSM informacje o swoim numerze IMEI i umieszczonej w nim karcie SIM. Gdy sygnał jest wysłany do trzech pobliskich wież, można określić lokalizację jego źródła, a więc miejsce, z którego dochodzi. Wystarczy szukać na przecięciu trzech linii poprowadzonych od wieży do źródła sygnału.